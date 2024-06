Austrálska vláda pohrozila potravinárskym reťazcom vysokými pokutami

Vlajka Austrálie. Foto: pixabay.com/RebeccaLintzPhotography

Austrálska vláda pohrozila veľkým potravinárskym reťazcom až miliardovými pokutami, ak nezmení prístup voči zákazníkom a dodávateľom. Reťazce sa podľa vládnych úradníkov dopúšťajú praxe, keď bezdôvodne zvyšujú ceny, avšak poľnohospodárom a ďalším svojim dodávateľom za odobratý tovar viac neplatia. Napísal to v pondelok britský ekonomický denník Financial Times (FT).

Vláda uviedla, že presadí legislatívu, ktorá veľké potravinárske reťazce prinúti dodržiavať povinný kódex správania. Týka sa to tých najväčších a najvplyvnejších podnikov, vrátane Woolworths a Coles Group, ktoré majú pod kontrolou spolu asi 65 percent trhu. Porušenie kódexu by malo za následok pokuty v rozmedzí od desiatich miliónov austrálskych dolárov (zhruba 6 miliónov eur) až do desiatich percent celoročného obratu.

Analytik banky Jefferies Michael Simotas uviedol, že sankcie za nedodržiavanie kódexu môžu byť až päť miliárd austrálskych dolárov (zhruba 3 miliardy eur) pre Woolworths a štyri miliardy austrálskych dolárov pre Coles. Analytik očakáva, že tieto podniky zostanú v centre pozornosti tak zo strany médií, ako aj zo strany politických komentárov.

„V sektore supermarketov sa zameriavame na protikonkurenčné správanie, aby ľudia dostali pri pokladni spravodlivejšie ceny,“ uviedol minister financií Jim Chalmers.

Rozhodnutie prichádza v čase, keď kríza životných nákladov a pretrvávajúca inflácia zaťažili rozpočty austrálskych domácností

Rozhodnutie nahradiť zatiaľ dobrovoľný kódex povinným prichádza v čase, keď kríza životných nákladov a pretrvávajúca inflácia zaťažili rozpočty mnohých austrálskych domácností. Nadväzuje na prieskum, ktorý nechal spracovať niekdajší minister Craig Emerson, zodpovedný za obchod a konkurencieschopnosť.

Maloobchodný sektor sa v Austrálii ocitol v centre pozornosti kvôli tomu, že podľa vlády uplatňuje v posledných dvoch rokoch postupy, keď ceny tovarov vrátane čerstvého ovocia a zeleniny zákazníkom zvyšuje, ale dodávateľom vrátane poľnohospodárov už za tento odobratý tovar viac neplatí. Výsledkom teda je, že reťazcom zostáva viac peňazí, čo je podľa vlády nefér.

Navrhovaná legislatíva by sa vzťahovala na spoločnosti s ročným obratom nad päť miliárd austrálskych dolárov, vrátane firiem Aldi a menšieho hráča Metcash. Na podniky, ako je Costco či Amazon, by sa tento kódex mohol v budúcnosti tiež vzťahovať, a to podľa toho, ako rýchlo porastú a ako budú rozširovať ponuku svojich produktov.