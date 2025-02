Zmeny súvisiace s novým stavebným zákonom prerokujú poslanci zrýchlene

Na snímke plénum NR SR. Foto: TASR/Jaroslav Novák

V súvislosti s návrhom nového stavebného zákona, o ktorom má parlament definitívne rozhodnúť na aktuálnej schôdzi, je potrebné upraviť a zosúladiť desiatky ďalších právnych predpisov. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok rozhodli, že vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so zmenami vyvolanými stavebným zákonom prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Právna norma musí nadobudnúť účinnosť spolu so stavebným zákonom, teda 1. apríla tohto roka, inak hrozia komplikácie.

„Nejde pritom len o odstránenie formálneho nesúladu, ktorý by bolo možné preklenúť výkladom, ale o komplexné procesné zmeny, nové inštitúty a odlišný spôsob povoľovania stavieb, ktoré je nevyhnutné reflektovať aj v osobitných predpisoch, aby s účinnosťou novej stavebnej legislatívy bolo vzájomné pôsobenie týchto právnych regulácií možné, bezproblémové a dávalo adresátom práva jasnú odpoveď na ich právnu situáciu,“ uviedlo Ministerstvo dopravy (MD) SR.

Z dôvodu zmeny nového povoľovacieho procesu na úseku výstavby, ako aj v úprave vydávania záväzných stanovísk dotknutými orgánmi by omeškanie v účinnosti zmien v niektorých predpisoch spôsobilo podľa ministerstva komplikácie až zastavenie povoľovacích procesov stavieb. „Negatívny vplyv na proces prípravy a povoľovania stavieb by spôsobil vážne ekonomické škody a sekundárne by znamenal aj výrazný pokles stavebných zákaziek, a tým aj zníženie výkonnosti stavebného trhu, vrátane negatívneho vplyvu na výnosovú časť verejných rozpočtov,“ zdôvodnil rezort dopravy potrebu skráteného legislatívneho konania.