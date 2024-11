Stavby na Slovensku sa posledné dve desaťročia neúmerne predlžujú

Foto: pixabay.com/jarmoluk

Stavby na Slovensku sa posledných 15 až 20 rokov neúmerne predlžujú, nekončia v termíne a ich cena sa navyšuje násobne. Upozornil na to v pondelok na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva v Bratislave riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej.

„Analyzovali sme za posledných 15 rokov stavby, termíny začatia výstavby, ich ukončenia, cenu a končiacu cenu. Keby sme na Slovensku dokázali vždy ukončiť stavby v tom čase, ako boli zazmluvnené, hlavne tie veľké infraštruktúrne a využili by sme alokované peniaze v čase, či už európske alebo zo štátneho rozpočtu, tak dnes máme oveľa menší problém,“ uviedol Matej. Pripomenul, že kým pred 15 rokmi sa výstavby predlžovali v priemere o deväť mesiacov a zmluvná cena sa navyšovala o približne 12 – 15 %, v súčasnosti je to už takmer trojnásobok.

Stavebný trh podľa viceprezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Róberta Šinályho potrebuje vypočítateľnosť a predvídateľnosť, stavebných kapacít je na Slovensku dosť. Podľa neho je pri príprave výstavby potrebná kvalitná príprava podkladov pre verejného obstarávanie, aby sa tento proces urýchlil.

S tým súhlasil aj Ľubomír Kubička z Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý pripomenul, že najväčší zdroj prieťahov vo verejnom obstarávaní je príprava súťažných a zmluvných podmienok. Ich nastavenie by sa malo podľa Kubičku diať ešte pred začatím obstarávania a hoci na to nástroje existujú, sú menej využívané.

Stavebníci na konferencii hovorili aj o aplikácii zákona o strategických investíciách do praxe. Podľa Ondreja Mateja by vláda nemala zaraďovať naraz veľa projektov medzi strategické investície, zahltiť sa tak totiž môžu krajské stavebné úrady. Hoci zákon podľa neho má zmysel pri zjednodušovaní prípravy veľkých infraštruktúrnych projektov, pri jeho uvedení do praxe chýba vytvorenie tzv. „lietajúcich tímov“, ktoré by pomohli so schvaľovaním infraštruktúrnych projektov na tých úradoch, kde to nestíhajú.

Podľa ministerstva dopravy (MD) zákon pomôže pri zjednodušení príprav dôležitých infraštruktúrnych projektov. Riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MD SR Peter Tvrdoň upozornil, že niekedy sa lehoty pri vydávaní stavebných povolení zbytočne predlžovali. Pripomenul, že ministerstvo sa pri určovaní strategických investícií riadi prioritizáciou a harmonogramom, ktorý bol vytvorený ešte v roku 2022.