Srdce Bratislavy sa mení: Pozrite si ako vyrastá downtown! (foto)

Bratislava sa za posledné roky mení pred očami. Tam, kde ešte nedávno stávali staré priemyselné haly a prázdne parkoviská, dnes rastie moderná štvrť s rezidenčnými domami, kanceláriami aj obchodmi. Nový bratislavský downtown sa stal symbolom dynamiky hlavného mesta – a jeho podoba sa stále formuje.
Na brehu Dunaja, v priestore medzi nábrežím a Mlynskými nivami, vzniká nová dominanta Bratislavy. Miesto, ktoré ešte pred dvadsiatimi rokmi tvorili zanedbané sklady, dnes nesie prívlastok „bratislavský downtown“. Výškové budovy priniesli modernú architektúru a majú ambíciu priblížiť slovenskú metropolu atmosfére veľkých európskych miest.
K najznámejším realizovaným projektom patrí Sky Park od Zaha Hadid Architects, ktorý priniesol ikonické veže doplnené o verejný park a revitalizáciu časti industriálnej pamiatky – Jurkovičovej teplárne. Ďalšou výraznou stavbou je Metropolis na Mlynských nivách, rezidenčný komplex s dvoma vežami v tvare písmena M.
Súčasťou novej štvrte sú aj kancelárske centrá a obchodné priestory, ktoré priťahujú veľké medzinárodné spoločnosti. Vďaka nim sa downtown stáva aj významným pracovným uzlom.
Dnes už možno v panoráme Bratislavy jasne rozoznať jej nové „mrakodrapy“, ktoré tvoria kontrast k historickému centru. A hoci sa názory na rýchlu premenu tejto časti mesta rôznia, jedno je isté, downtown mení tvár Bratislavy na ďalšie desaťročia.