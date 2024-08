Saudskoarabská firma investuje miliardu dolárov do ekologického mrakodrapu v Egypte

Záber zo stavby nového hlavného mesta v Egypte. Foto: unsplash.com/Youssef Abdelwahab

Saudskoarabská realitná spoločnosť Magnom Properties plánuje začiatkom budúceho roka začať v novom hlavnom meste Egypta výstavbu 50-podlažnej kancelárskej budovy, ktorá bude ako prvá na svete využívať energiu z čistého vodíka a stane sa prvým mrakodrapom s nulovými emisiami oxidu uhličitého na Blízkom východe a v severnej Afrike 2000. Investícia má predstavovať jednu miliardu USD (zhruba 890 miliónov eur), uviedla agentúra Reuters. Nové hlavné mesto Egypta vzniká od nuly v púšti východne od Káhiry.

Firma Magnom, ktorá je dcérskou spoločnosťou priemyselnej skupiny Rawabi Holding, verí, že jej budova sa sofistikovaným dizajnom priláka medzinárodnú klientelu. Projekt sa nazýva Forbes International Tower a podľa plánu by budova mala byť dokončená v roku 2030.

Projekt je tiež stávkou na čistý vodík, ktorý sa vyrába z obnoviteľných zdrojov energie a zatiaľ sa vo veľkom meradle príliš neuplatnil. Egypt sa snaží vybudovať si pozíciu ekologického energetického centra.

Do nového egyptského hlavného mesta sa už od júla 2023 presunuli ministerstvá. Zatiaľ sa ale do neho nasťahovalo len málo obyvateľov a pokračuje výstavba infraštruktúry, vrátane železničných tratí. Kritici tvrdia, že nové hlavné mesto neslúži bežným Egypťanom.

Naplánovaných je tu 20 mrakodrapov, ktoré stavajú Číňania

Cena za mrakodrap a jeho luxusný dizajn sú pre Egypt neobvyklé. Mrakodrap sa bude nachádzať v obchodnej štvrti, ktorú stavajú Číňania. Naplánovaných je tu 20 mrakodrapov a celková investícia do štvrte má predstavovať tri miliardy USD.

Na návrhu mrakodrapu sa podieľala mediálna skupina Forbes a chicagskí architekti Adrian Smith a Gordon Gill. Podľa plánov bude vybavený pokročilými systémami kybernetickej bezpečnosti, dvoma mimoriadne rýchlymi VIP výťahmi a pristávacou plochou pre vrtuľníky. Vo fasáde budú zabudované solárne panely, ktoré by mali vyrábať 25 percent elektriny, ktorú bude budova potrebovať. Zvyšok elektriny sa bude vyrábať za pomoci čistého vodíka, ktorý bude do budovy dopravovaný v tekutej forme. To by malo pomôcť chrániť budovu pred výpadkami elektriny. Egypt má problémy s chronickými výpadkami elektriny v súvislosti s nedostatkom zemného plynu.

Nové hlavné mesto je medzi megaprojektami, s ktorými prišiel egyptský prezident

Nové hlavné mesto je najambicióznejším z radu megaprojektov, s ktorými prišiel egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí. Projekty síce naštartovali rozvoj infraštruktúry, ale tiež zaťažili rozpočet, zvýšili dlh a odčerpali zahraničnú menu, čo prinútilo vládu pod tlakom Medzinárodného menového fondu obmedziť verejné investície.

Investori tvrdia, že vidia potenciál v strategickej polohe Egypta a vysokom počte pracovných síl. Hospodárstvo však dlhodobo brzdí zlé vedenie a nízka produktivita.