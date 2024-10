Predaj starších domov v USA pokračoval v septembri v poklese

Foto: unsplash.com/Luke Michael

Predaj starších domov v Spojených štátoch pokračoval v poklese aj v septembri, tempo poklesu sa však oproti augustovému vývoju spomalilo. Zverejnila to v stredu Národná asociácia realitných kancelárií (NAR), ktorej údaje priniesol portál RTNews.

NAR uviedla, že predaj starších domov v USA klesol v septembri o 1 % na ročnú mieru 3,84 milióna po revidovanom poklese v auguste o 2 %. NAR pôvodne uvádzala za august pokles až o 2,5 %.Napriek tomu, že rozsah poklesu predaja starších domov bol výrazne miernejší než v predchádzajúcom mesiaci, výsledky boli pre analytikov sklamaním. Tí počítali s rastom predaja o 1 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov asociácie za mesiac august.

Hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun sa domnieva, že za pokračovaním poklesu predaja napriek nižším úrokovým sadzbám na hypotékach a zdravému trhu práce môže byť aj váhanie niektorých potenciálnych kupcov pred prezidentskými voľbami. Tie budú v USA 5. novembra. „Je možné, že niektorí spotrebitelia sa pred voľbami nechcú hrnúť do veľkých výdavkov, kam patrí aj kúpa domu,“ povedal Yun.NAR zároveň dodala, že mediánová cena staršieho domu v USA dosiahla v septembri 404.500 USD (375.685 eur). Oproti augustu to znamená pokles o 2,3 %, v porovnaní so septembrom minulého roka však rast o 3 %.