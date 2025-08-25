Predaj nových domov v USA v júli mierne klesol, výsledok však prekvapil ekonómov

Foto: freepik.com/wirestock
Foto: freepik.com/wirestock
autor logo


TASR

Predaj nových domov v USA v júli klesol, analytici však počítali s ešte menším objemom predaja. V pondelok oznámené údaje amerického ministerstva obchodu zverejnili agentúry AFP a Reuters.

Predaj nových domov v Spojených štátoch klesol v júli o 0,6 % na sezónne upravenú ročnú mieru 652.000. V júni dosiahol po revízii smerom nahor 656.000 jednotiek.

Trendujúce články

Výsledky sú však stále lepšie, než predpokladali ekonómovia. Tí počítali s predajom 630.000 jednotiek, pričom vychádzali z pôvodných údajov za jún, ktoré poukazovali na predaj na úrovni 627.000 jednotiek. Na medziročnej báze sa predaj nových domov v USA znížil v júli o 8,2 %.

Predaj nehnuteľností v Spojených štátoch ovplyvňovali v minulých rokoch najmä obavy z dostupnosti na trhu. V dôsledku vysokých úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky Fed sa zvýšili aj úroky z hypoték, čo odrádzalo ľudí od nákupu nehnuteľností.

Ceny domov medzitým klesli. V júni dosiahla mediánová cena nového domu v USA 407.200 USD (348.123 eur), v júli potom 403.800 USD, dodalo ministerstvo obchodu.

Viac o téme: ceny nehnuteľností , ekonomika , hypotéky , predaj nehnuteľnosti , realitný trh , úrokové sadzby , USA

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy