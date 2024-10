Plocha flexibilných kancelárií v Bratislave sa od roku 2020 zdvojnásobila

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/ kate.sade

Trh flexibilných kancelárií v Bratislave sa od roku 2020 takmer zdvojnásobil, aktuálne predstavuje 40 000 metrov štvorcových (m2). Z celkovej ponuky kancelárskych priestorov v hlavnom meste predstavujú flexibilné kancelárie a coworkingové priestory 2 %. Využívajú ich najmä sektory profesionálnych služieb, IT a finančníctva. Vyplýva to z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.

Celkový objem nájomných transakcií vo flexibilných kanceláriách dosiahol v prvom polroku 2024 vyše 2500 m2, už v prvom polroku tak prekonal celý predchádzajúci rok. „Keď sa pozrieme na plochu, ktorá bola prenajatá, od roku 2021 môžeme pozorovať naozaj dynamický vývoj. Zaujímavé je aj to, že prenajatá plocha za prvý polrok 2024 už prekonala celý rok 2023,“ uviedol Peter Slovák zo spoločnosti CBRE Slovensko.

O tento typ kancelárií, ktoré sú prispôsobivé a umožňujú firmám zmenšovať či zväčšovať veľkosť zaberaného priestoru podľa aktuálnej potreby, mali za posledných päť rokov najväčší záujem profesionálne služby (25 %), nasledujú sektory IT, financií a výroby.

Eliminujú potrebu vysokých počiatočných investícií do kancelárskeho vybavenia

Dôvodom, prečo čoraz viac firiem volí flexibilné kancelárie, je podľa Zuzany Lapčakovej z CBRE Slovensko úspora nákladov. „Tie môžu znižovať svoje náklady tým, že sa vyhnú dlhodobým nájomným záväzkom. Zároveň eliminujú potrebu vysokých počiatočných investícií do kancelárskeho vybavenia či elektroniky, keďže väčšina týchto priestorov je už nimi vybavená,“ priblížila Lapčaková s tým, že tieto priestory sú obľúbené najmä pre menšie firmy do 15 zamestnancov.

Nájomné za pracovné miesto vo flexibilnej kancelárii v Bratislave sa pohybuje od 200 do 400 eur mesačne a závisí od vybavenia priestorov. Spoločnosť CBRE porovnala, že v Prahe sa mesačná cena takéhoto pracovného miesta pohybuje na úrovni 300 – 400 eur, vo Varšave je to 330 – 650 eur a v Londýne od 500 do 1500 eur.