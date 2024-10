Nové byty v Česku sú najdrahšie v histórii: Ceny by mali rásť aj naďalej

Foto: unsplash.com/Radek Kozák

Po rokoch vyčkávania sa dopyt po nových bytoch v Česku rozbehol nezvyčajne rýchlym tempom, čo developeri využili na zvýšenie cien. Novostavby v Prahe aj Brne už prekonali doterajšie maximá, navyše, na budúci rok by zdražovanie bytov malo pokračovať. Informoval o tom server novinky.cz.

„Ceny bytov by mali vzrásť o ďalších 7 %,“ povedal Vít Hradil, hlavný ekonóm spoločnosti Cyrrus. Podobným tempom rastú ponukové ceny novostavieb aj tento rok. Podľa najnovšej štatistiky developerských spoločností Central Group, Skanska Residential a Trigema ponúkali stavitelia počas leta nové pražské byty v priemere za 160.720 Kč za štvorcový meter (m2). Nehnuteľnosť s rozlohou 70 m2 tak vyšla na viac než 11 miliónov Kč (435.644 eur).Rekordy lámali aj ceny v Brne. Podľa analýzy developera Trikaya tam priemerná ponuková cena nových bytov v 2. kvartáli prekonala 131.000 Kč/m2. Zmienený modelový byt tak vyšiel na 9,2 milióna Kč.

Ponuková cena odráža hodnotu ešte nepredaných bytov, ktoré boli v 3. štvrťroku v inzerátoch. Predajná cena vypočítaná z už predaných bytov predstavovala v Prahe v priemere viac než 152.000 Kč/m2, asi o 4 % viac než pred rokom. V Brne stáli predané byty 124.500 Kč/m2.Zvyšovať ceny umožňujú developerom vysoké predaje. Tie sa tento rok blížia k roku 2021. Vtedy ľudí k horúčkovitému zháňaniu nehnuteľností motivovali extrémne nízke úrokové sadzby hypoték. Teraz sa snažia využiť mierne zlacnenie úverov na to, aby nakúpili skôr, než reality výraznejšie zdražia.

Od júla do konca septembra predali developeri v Prahe 1850 bytov, iba o 50 menej než v 2. kvartáli. Tretí štvrťrok pritom býva zvyčajne výrazne slabší, napríklad pre letné dovolenky.„Súčasný dopyt je zhruba o tretinu vyšší než pred covidom a vysoko prevyšuje úroveň ponuky. A to napriek tomu, že pre odloženú ponuku z predchádzajúceho obdobia išlo v poslednom období na trh rekordné množstvo bytov,“ povedal Dušan Kunovský, šéf developerskej firmy Central Group.Podľa Petra Michálka, predsedu Predstavenstva Skanska Residential, by tento rok mohli developeri predať zhruba 7000 bytov. V roku 2021 predali 7450 bytov.

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/vjkombajn

Najväčší vplyv na rastúci dopyt má práve návrat ľudí financujúcich nákup bytu hypotékou. Zatiaľ čo počas uplynulých dvoch rokov tvorili výraznú menšinu, teraz predstavujú zhruba 60 %. Väčší záujem o nehnuteľnosti majú aj realitné fondy a ďalšie veľké investičné skupiny, ktoré v nich vidia príležitosť, ako zhodnotiť financie.Hradil pripomenul, že vyšší dopyt naráža na dlhodobo nedostatočnú ponuku. Aj to prispelo k súčasnému rastu cien. Experti pritom zmenu v dohľadnom čase neočakávajú. „Chuť developerov do výstavby je obrovská, ale situácia v posledných mesiacoch okolo legislatívy povoľovacích procesov im prácu neuľahčuje,“ povedal riaditeľ poradenskej spoločnosti CEEC Research Michal Vacek. Ponuka nehnuteľností tak podľa neho v dlhodobom horizonte nijako zásadne neporastie.