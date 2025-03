Nemecko potrebuje na vykrytie dopytu ročne postaviť 320 000 bytov

Ilustračné foto. Foto: TASR

Nemecko čelí bytovej kríze. Poukázala na to najnovšia štúdia, podľa ktorej by krajina mala do konca tohto desaťročia postaviť ročne o takmer 50 % bytov viac, než ukazujú údaje o počte stavebných povolení vydaných v minulom roku. Informovala o tom agentúra Reuters.

Nemecké úrady vydali vlani povolenia na výstavbu menej než 216 000 bytov. To je najmenej od roku 2010 a hlboko pod úrovňou vládneho cieľa postaviť ročne 400 000 bytov. Nemecko však v posledných rokoch zápasí s najväčšou realitnou krízou za posledné desaťročia, ktorá spôsobila zastavenie mnohých projektov a bankrot viacerých developerských firiem.

Počet vydaných stavebných povolení v minulom roku je hlboko aj pod údajmi najnovšej štúdie Spolkového inštitútu pre výskum výstavby a urbanizmu. Inštitút v nej uviedol, že Nemecko by malo do roku 2030 ročne postaviť zhruba 320 000 bytov. To je o 48 % viac, než bolo vlani vydaných stavebných povolení.

Najväčší problém je v siedmich veľkých mestách Berlín, Mníchov, Hamburg, Kolín nad Rýnom, Frankfurt nad Mohanom, Düsseldorf a Stuttgart. Len v týchto metropolitných oblastiach je potrebné ročne postaviť na riešenie vysokého dopytu po bývaní zhruba 60 000 bytov. To je približne 20 % z celkového dopytu v krajine.