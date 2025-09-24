Nečakaný boom nových domov v USA: Predaj v auguste vyskočil na trojročné maximum

Predaj nových domov v USA v auguste 2025 nečakane strmo vzrástol, na najvyššiu úroveň za viac ako tri roky. Oznámilo to v stredu štatistické oddelenie amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa údajov ministerstva sa predaj nových domov v auguste zvýšil o 20,5 % na sezónne upravenú ročnú mieru 800.000 po poklese o 1,8 % na revidovaných 664.000 v júli. Ekonómovia pritom očakávali, že predaj nových domov aj v auguste klesne, o 0,3 % na 650.000 z pôvodných 652.000 v júli pri predbežnom odhade.
Augustový predaj bol najvyšší od januára 2022, keď dosiahol 807.000. Výrazný nárast predaja nových domov čiastočne odrážal dopyt na severovýchode, kde prudko vyskočil, až o 72,2 % na ročnú mieru 31.000. Aj na juhu USA sa predaj nových domov výrazne zvýšil, o 24,7 % na 530.000. V auguste citeľne stúpol i predaj nových domov na stredozápade, o 12,7 % na 89.000, zatiaľ čo na západe USA sa zvýšil o 5,6 % na 150.000.
V správe ministerstva sa uvádza tiež, že odhadovaný počet nových domov na predaj na konci augusta 2025 dosiahol 490.000, čo bolo o 1,4 % menej ako 497.000 v júli, ale o 4 % viac ako 471.000 pred rokom, v auguste 2024.
Ministerstvo obchodu uviedlo tiež, že stredná predajná cena nových domov bola v auguste 413.500 USD (351.735,28 eura), čo bolo o 4,7 % viac ako 395.100 USD v júli a nárast o 1,9 % v porovnaní s augustom minulého roka, keď dosiahla 405.800 USD.