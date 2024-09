Chorvátsko zavádza daň z nehnuteľností, chce obmedziť krátkodobé nájmy

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/mtomicphotography

Chorvátska vláda od budúceho roka zavedie daň z nehnuteľností a zvýši paušálne odvody pre majiteľov rekreačných objektov. Opatrením chce okrem iného obmedziť krátkodobé nájmy, informovala v utorok agentúra APA. Odvoláva sa na ministra financií Marka Primoraca.

„Žiaľ, sme konfrontovaní so situáciou, keď sa niektorí občania kvôli nedostatočnému zdaneniu nehnuteľností a príjmov z prenájmu zameriavajú na krátkodobé prenájmy,“ povedal Primorac v pondelok večer v televízii RTL. Podľa neho to má negatívne dopady na dostupnosť bývania. „Namiesto toho, aby sa investovalo do inovatívnych firiem, nových technológií a modernizácie, investuje sa do nájomných bytov,“ dodal.

Daň z nehnuteľností sa bude týkať predovšetkým bytov určených na krátkodobé prenájmy turistom a tiež obývateľných prázdnych nehnuteľností. Hospodárske objekty či obytné budovy, ktoré sú trvalo obývané alebo dlhodobo prenajímané, zdanené nebudú.

Podľa chorvátskych úradov je teraz v krajine na 600 000 nehnuteľnosti, ktoré sú prázdne alebo sa využívajú len na krátkodobé nájmy.

Výšku dane z nehnuteľností budú určovať príslušné obce

Výšku dane z nehnuteľností budú určovať príslušné obce, pričom daň sa bude pohybovať v rozmedzí 60 centov až osem eur za meter štvorcový. Obce tiež dostanú 80 percent výnosu z novozavedenej dane, zatiaľ čo zvyšných 20 percent poputuje do štátneho rozpočtu.

Prenajímateľom rekreačných objektov sa navyše zvýši ročná paušálna daň vyberaná za každé ponúkané lôžko. V závislosti od turistickej atraktivity danej lokality bude predstavovať 150 až 300 eur.

Chystanú reformu kritizujú drobní prenajímatelia, vidia možný koniec rodinných penziónov

Chystanú reformu kritizujú drobní prenajímatelia. Varujú, že vyššie daňové zaťaženie by mohlo znamenať koniec rodinných penziónov. Teraz je ročný paušál obmedzený na 199 eur za lôžko, čo niektoré médiá označili za relatívne nízku úroveň zdanenia vzhľadom na príjmy generované v turistickej sezóne.

Česi patria medzi cudzincov k najčastejším záujemcom o nehnuteľnosti v Chorvátsku. Za minulý rok si tam podľa údajov chorvátskej centrálnej banky zaobstarali bezmála 700 objektov, pred nimi boli len Slovinci, Nemci a Rakúšania.