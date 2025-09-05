Ceny domov v Británii prekvapili rastom: Priemerná hodnota láme rekordy aj v septembri 2025

Foto: freepik.com/wirestock
Foto: freepik.com/wirestock
autor logo


TASR

Ceny domov v Británii pokračovali v raste aj v auguste, už tretí mesiac v rade, pričom tempo rastu bolo výraznejšie, než sa očakávalo. Navyše, priemerná cena dosiahla rekordnú úroveň. Uviedla to v piatok spoločnosť Halifax, ktorá je najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.

Ceny domov v Británii vzrástli v auguste medzimesačne o 0,3 % a v medziročnom porovnaní rast dosiahol 2,2 %. V obidvoch prípadoch sa ceny v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci spomalili, keď v júli vzrástli medzimesačne o 0,4 % a medziročne o 2,5 %.

Trendujúce články

Rástli však výraznejšie, než predpokladali analytici. Tí očakávali spomalenie medzimesačného rastu na úroveň 0,1 % a v porovnaní s augustom minulého roka očakávali rast iba o 2 %.

Navyše, priemerná cena nehnuteľností v Británii zaznamenala v auguste nový rekord. Ten predstavuje 299.331 libier, čo je v prepočte 344.931 eur.

Viac o téme: Británia , bývanie , ceny domov , ekonomika , hypotéky , nehnuteľnosti , realitný trh

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy

Fed má podľa BofA dvakrát znížiť úrokové sadzby už v roku 2025: Trh práce v USA ochladol

Fed má podľa BofA dvakrát znížiť úrokové sadzby už v roku 2025: Trh práce v USA ochladol

Financie

Google dostal rekordnú pokutu od Európskej komisie: Za uprednostňovanie reklám musí zaplatiť miliardy eur

Google dostal rekordnú pokutu od Európskej komisie: Za uprednostňovanie reklám musí zaplatiť miliardy eur

Technológie

Slovensko a Ukrajina chystajú nové energetické projekty: Saková predstavila plány na ropu, plyn aj elektrinu

Slovensko a Ukrajina chystajú nové energetické projekty: Saková predstavila plány na ropu, plyn aj elektrinu

Energetika

Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)
FOTO

Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)

Energetika