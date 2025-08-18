Ceny britských domov výrazne klesajú, predaj stúpol na najvyššiu úroveň za 5 rokov

Požadované ceny britských nehnuteľností pokračovali v poklese aj na prelome júla a augusta, zatiaľ čo predaj dosiahol v júli päťročné maximum. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters, ktoré zverejnili najnovšie údaje realitného portálu Rightmove.
Priemerná požadovaná cena rezidenčných nehnuteľností, ktoré vstúpili na trh v období od 13. júla do 9. augusta, klesla oproti predchádzajúcim štyrom týždňom o 1,3 % na 368.740 libier (427.673 eur). Pre toto obdobie roka je to bežný rozsah poklesu, predchádzajúce dve štvortýždňové obdobia však vykázali nezvyčajne výrazný pokles, uviedol Reuters. Navyše, podľa agentúry mala tretina nehnuteľností v období, keď bola v ponuke, zníženú cenu, čo je druhý najvyšší podiel pre toto obdobie roka od začiatku meraní v roku 2012.
Podľa Colleen Babcockovej z Rightmove je za dlhším poklesom cien vysoká konkurencia na trhu. To sa odrazilo na objeme predaja. V júli sa v Británii uzatvorilo najviac dohôd o predaji za toto obdobie roka od roku 2020, v ktorom dopyt po veľkých nehnuteľnostiach podporovala pandémia nového koronavírusu. Navyše, aj ponuka voľných nehnuteľností na britskom trhu naďalej rastie, keď tempo rastu počtu domov a bytov vstupujúcich na trh prekonalo v júli aj rast počtu uzatvorených zmlúv o predaji.