Brutalistická budova Priora v Brne sa naposledy otvára verejnosti

Brno. Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Leonhard_Niederwimmer

Poslednú príležitosť navštíviť priestory bývalého Priora pri brnianskej hlavnej stanici majú ľudia v piatok večer na oldies večierku a po celú sobotu. Developerská spoločnosť Crestyl, ktorá budovu odkúpila a v januári ju strhne, umožní záujemcom na konci novembra tiež odkúpenie menších kusov vybavenia z interiéru brutalistickej budovy a časti betónových obkladov ako spomienkové predmety. Novinárom to v piatok povedal hovorca developera Ondrej Micka.

Kým na piatkovú večeru je potrebné si kúpiť vstupenku za 150 korún, prehliadka multimediálnej výstavy v sobotu je bezplatná. Kapacita jednotlivých polhodinových prehliadok je ale obmedzená, ľudia si musia miesto rezervovať na webe.

„Prehliadky multimediálnej výstavy, ktorá prostredníctvom projekcií historických záznamov i vizualizácií predstaví minulú i budúcu podobu Dornychu, sa začínajú o 10.00 h. Na každú polhodinu sa môže registrovať 50 ľudí,“ uviedol Micka.

Ľudia so vstupom pre zamestnancov od autobusových zastávok na Úzkej ulici dostanú do tretieho poschodia, do priestorov, kde boli na jednej strane sklady a na druhej kantína pre zamestnancov. O 11.00 h a o 14.00 h predstaví históriu a zaujímavosti o budove bývalého Priora historička architektúry Šárka Svobodová.

Postupne likvidujú drobnejšie stavby v okolí, v januári sa potom začne hlavná demolácia

Budova už je v súčasnosti prázdna, všetci predajcovia skončili s októbrom a priestory vyprázdnili. Developer postupne likviduje drobnejšie stavby v okolí samotného Priora, v januári sa potom začne hlavná demolácia.

Úplne posledná akcia pre verejnosť spojená s budovou ešte pred jej búraním bude „verejné trhovisko“ v sobotu 30. novembra a nedeľu 1. decembra. V priestore zásobovacieho dvora v Úzkej ulici budú na predaj ponúkané interiérové časti vybavenia – od hasiacich prístrojov, cez rôzne typy svietidiel a kusy sanity ako umývadlá či pisoáre, až po reproduktory a vzduchotechnické jednotky. Ich zoznam je k dispozícii v online katalógu. Na predaj developer ponúka aj väčšie zabudované časti vybavenia, ako sú sťahovacie kovové rolety, interiérové dvere alebo vstavané pece, ich odkúpenie si ale musia záujemcovia dohodnúť individuálne. Podrobnosti vrátane zoznamu ponúkaných zariadení sú k dispozícii na webe dornych.cz.

Búranie budovy sa začne v januári, bude postupná a potrvá štyri mesiace. Bezprostredne potom má začať stavba projektu Nový Dornych. V priestore vedľa hlavnej stanice má vzniknúť čiastočne zastrešený verejný priestor a šesť budov, z ktorých najvyššia bude mať osem poschodí. Zostane napojenie na podchod pod hlavnou stanicou a tiež lávka nad Úzkou ulicou. Nájomných bytov má byť v nových budovách 186, doplní ich 26 000 štvorcových metrov kancelárskych plôch a 27 000 metrov štvorcových plôch určených pre obchody.

Budova Priora je jedným z posledných zástupcov brutalizmu v Brne

Budova niekdajšieho Priora je jedným z posledných zástupcov architektonického štýlu brutalizmus v Brne. Bola dokončená v roku 1984 a ide o fragment pôvodného oveľa rozsiahlejšieho projektu, ktorý spracovával celú oblasť južne od autobusovej stanice Grand a počítal s presunom brnianskej hlavnej stanice. Malo podľa neho vzniknúť veľké regionálne centrum s dvoma obchodnými domami a domom obchodu a služieb s 22 podlažiami. Vznikať projekt začal v 60. rokoch, po príchode sovietskych vojsk v roku 1968 bol však odložený, vznikol iba skromnejší variant a z nej bol postavený len OD Prior.