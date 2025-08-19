Xiaomi prekvapilo silným rastom tržieb aj zisku: SUV YU7 láka zákazníkov, čísla za 2. štvrťrok 2025

Čínska spoločnosť Xiaomi, ktorá vyrába smartfóny, domáce spotrebiče aj elektromobily, v utorok oznámila výrazný nárast tržieb aj zisku za 2. štvrťrok 2025. Prispeli k tomu silné objednávky na jej nové elektrické SUV YU7. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Konkrétne, tržby Xiaomi sa za tri mesiace do konca júna 2025 zvýšili o 30,5 % na 116 miliárd jüanov (13,84 miliardy eur). Prekonali tak priemerný odhad analytikov, ktorí očakávali tržby 114,7 miliardy CNY.
Upravený čistý zisk v sledovanom období medziročne vzrástol o 75,4 % na 10,8 miliardy CNY. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť LSEG, predpovedali Xiaomi zisk 10,1 miliardy CNY.