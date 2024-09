Volvo upustilo od plánu predávať do roku 2030 len plne elektrické autá

Logo Volvo. Foto: unsplash.com/Aaron Doucett

Švédska automobilka Volvo Cars upustila od ambície predávať do roku 2030 len plne elektrické vozidlá.

Spoločnosť v stredu oznámila, že do roku 2030 chce dosiahnuť, aby 90 % až 100 % predaných automobilov bolo plne elektrických alebo plug-in hybridných modelov, pričom v prípade potreby by až 10 % tvorili klasické hybridné modely. Jej predchádzajúci cieľ od roku 2021 bol, aby všetky jej autá boli do roku 2030 plne elektrické.

Automobilka, ktorej väčšinovým vlastníkom je čínska spoločnosť Geely Holding, uviedla, že svojím rozhodnutím reaguje na meniace sa podmienky na trhu a požiadavky zákazníkov. „Sme pevne presvedčení, že naša budúcnosť je elektrická, je však jasné, že prechod na elektrifikáciu nebude lineárny,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Jim Rowan.