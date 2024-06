Volvo presúva výrobu elektromobilov z Číny do Belgicka

Logo Volvo. Foto: unsplash.com/Aaron Doucett

Automobilka Volvo Cars začala presúvať výrobu elektrických vozidiel z Číny do Belgicka. Očakáva totiž, že Európska únia (EÚ) prijme opatrenia proti Pekingom subvencovaným dovozom. Informuje správa agentúry Reuters.

Väčšinovým vlastníkom Volva je čínska automobilka Geely. Volvo podľa denníka The Times, ktorý sa odvoláva na zdroje z automobilky, uvažuje o zastavení predaja elektromobilov vyrobených v Číne na európskom trhu, ak EÚ prijme clá na ich dovoz. Podľa denníka preto Volvo presúva produkciu modelov EX30 a EX90 z Číny do Belgicka. Takisto výroba niektorých modelov určených pre Spojené kráľovstvo by sa mohla presunúť do Belgicka.

Európska komisia začala minulý rok vyšetrovať podozrenia, že Čína nelegálne podporuje domácu výrobu elektromobilov a narušuje hospodársku súťaž. Ak by sa tieto podozrenia potvrdili, EK zrejme uvalí dodatočné clá na dovoz čínskych elektromobilov.

Napätie medzi Čínou a EÚ ešte zvyšuje upevnenie vzťahov Pekingu s Moskvou po ruskej invázii na Ukrajinu. EÚ sa snaží znížiť svoju závislosť od Číny, predovšetkým v oblasti materiálov a produktov potrebných pri zelenej transformácii.