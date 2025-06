Veľká vízia pre Slovensko do roku 2040: Fico chce plán rozvoja od expertov

Premiér Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) chce požiadať odborníkov zo Slovenskej akadémie vied (SAV) a univerzít o vypracovanie vízie rozvoja SR do roku 2040. Zapojiť chce aj zamestnávateľov či skúsených diplomatov. Mieni, že vízia by krajine pomohla. Zároveň očakáva, že by ju rešpektovali aj prípadné nadchádzajúce vlády. Predseda vlády to uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii.

Fico považuje za dôležité odhadnúť, čo sa bude diať v najbližších rokoch. Upozornil, že vstupujeme do obdobia veľkých zmien a ťažkých časov. „Ako chceme, aby vyzeral náš hrubý domáci produkt, na čom má byť postavený, aký podiel by mohol napríklad cestovný ruch zabezpečiť v tejto oblasti, ako sa bude vyvíjať zbrojársky priemysel, náš vzdelávací systém, čo budeme robiť so samosprávou? Otázok je veľmi veľa a nejaká vízia na 15 rokov by krajine veľmi pomohla,“ skonštatoval.

Verí, že dokument sa bude venovať aj vývoju v zahraničnej politike. Súčasťou by podľa neho malo byť aj zhodnotenie, ako sa autori trafili do vízie, ktorú nechal vypracovať v roku 2008 na obdobie do roku 2030. „Bude zaujímavé sa pozrieť, čo všetko správne predpokladali,“ dodal. Zdôraznil, že dokument nedá vypracovať úradníkom, ale „vzdelaným kapacitám v SAV, na univerzitách, u zamestnávateľov“.

Fico očakáva, že takúto prácu bude rešpektovať každý, bez ohľadu na prípadnú zmenu vlády SR. „Ak si raz povieme, že má byť záujem dosiahnuť, že cestovný ruch bude vytvárať taký a taký podiel na HDP, tak by to malo platiť a ďalšia vláda či bude pravá, ľavá, liberálna alebo hocijaká iná, by toto mala rešpektovať,“ povedal premiér.