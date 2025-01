USA zakážu čínsky softvér vo vozidlách na amerických cestách

Foto: gettyimages.com/Oleksii Liskonih

Ministerstvo obchodu USA dokončilo opatrenia, ktoré zakazujú dovoz a predaj osobných automobilov prepojených s internetom, pri výrobe ktorých sa používajú technológie z Číny alebo Ruska.

Odborníci ministerstva argumentujú, že čínske a ruské technológie „predstavujú nadmerné a neprijateľné riziko pre bezpečnosť USA“. Americké úrady sa obávajú, že moderné autá s prístupom na internet sú schopné zhromažďovať citlivé informácie vrátane údajov o vodičoch a majiteľoch áut. Reštriktívne opatrenia, ktoré začalo ministerstvo obchodu pripravovať v lete minulého roka, zahŕňajú aj zákaz predaja automobilov vyrobených v Spojených štátoch spoločnosťami s ruskou alebo čínskou účasťou.

„Autá dnes nie sú len oceľ na kolesách, sú to počítače,“ vyhlásila v utorok ministerka obchodu Gina Raimondová. „Toto je cielený prístup, ako zabezpečiť, aby sme technológie vyrábané v Čínskej ľudovej republike a Rusku nepustili na americké cesty,“ dodala. „Čína sa snaží ovládnuť budúcnosť automobilového priemyslu“ a vozidlá obsahujúce softvérové a hardvérové systémy prepojené so zahraničnými konkurentmi by mohli predstavovať riziko zneužitia citlivých údajov, doplnila riaditeľka Národnej ekonomickej rady Bieleho domu Lael Brainardová.Takmer všetky novšie osobné a nákladné autá sa podľa pravidiel platných v USA považujú za prepojené, keďže ich palubný hardvér umožňuje prístup na internet a zdieľanie údajov so zariadeniami vo vozidle aj mimo neho.