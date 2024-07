Srbsko dodá európskym automobilkám lítium do batérií pre elektromobily

Foto: SITA

Srbsko umožní spoločnostiam Mercedes-Benz, Volkswagen a Stellantis nakupovať lítium do batérií pre elektromobily. Vyhlásil to srbský prezident Aleksandar Vučič s tým, že jeho krajina uprednostňuje európskych výrobcov automobilov pred čínskymi.

„Európska únia potrebuje lítium a my chceme posilniť naše vzťahy s EÚ,“ povedal Vučič v rozhovore pre štvrtkové vydanie nemeckého denníka Handelsblatt. Nemecký kancelár Olaf Scholz pricestuje v piatok (19. 7.) do Srbska. Kľúčovou témou rozhovorov so srbským prezidentom budú dodávky surovín pre batérie. Srbsko tento týždeň obnovilo licenciu pre spoločnosť Rio Tinto, ktorá plánuje vybudovať v krajine najväčšiu európsku baňu na lítium.

Vučič pre Handelsblatt uviedol, že Srbsko plánuje ročnú produkciu 58.000 ton lítia, čo by zabezpečilo výrobu batérií pre približne 1,1 milióna elektromobilov. Spolupráca s európskymi automobilovými skupinami by podľa neho bola podmienená tým, že podstatná časť spracovania lítia a výroby batérií sa uskutoční v Srbsku.

Nemecká vláda v stredu (17. 7.), deň po tom, ako Belehrad umožnil obnovenie prác na projekte ťažby lítia, oznámila, že EÚ a Srbsko sú pripravené uzavrieť dohodu o dodávkach materiálov pre batérie. V piatok Srbsko a EÚ podpíšu memorandum o porozumení o „strategickom partnerstve v oblasti udržateľných surovín, dodávateľských reťazcov batérií a elektrických áut“, uviedol hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit.

Foto: unsplash.com/Michael Fousert

Projekt ťažby lítia v Srbsku vyvolal v predchádzajúcich rokoch masové protesty a dlhú právnu bitku, ale minulý týždeň srbský ústavný súd vydal rozhodnutie, ktoré pripravilo pôdu na obnovenie prác. V utorok (16. 7.) vláda v Belehrade uviedla, že operácie by sa mohli obnoviť na lokalite neďaleko západosrbského mesta Loznica, kde sú rozsiahle ložiská nerastov objavené v roku 2004.