Slovensko žiada férovú dohodu EÚ s Ukrajinou: Poľnohospodári chcú ochranu pred lacným dovozom

Richard Takáč. TASR/Jaroslav Novák

Európska komisia (EK) by mala do finálneho znenia obchodnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou zahrnúť automatické ochranné mechanizmy, individuálne objemové kvóty a cenové prahy, ktoré by zabránili destabilizácii vnútorného trhu v členských štátoch najviac zasiahnutých dovozom agrokomodít z Ukrajiny. Vyzvali ju k tomu ministri poľnohospodárstva Slovenska, Maďarska, Poľska a Bulharska v spoločnej deklarácii, ktorú podpísali v stredu v Budapešti. V najbližších dňoch by sa k nej malo pripojiť aj Rumunsko. Informoval o tom hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Lukáš Januv.

„Slovensko podporuje vyvážené a férové obchodné vzťahy s Ukrajinou, ale nie na úkor našich poľnohospodárov. Následky nekontrolovaného dovozu pociťujeme v celom sektore, od pestovateľov až po spracovateľov. Navrhované zvýšenie kvót pri citlivých komoditách, ako je cukor, vajcia či med je neakceptovateľné. Nezodpovedá pôvodným avízam ani možnostiam našich producentov konkurovať cenovo deformovaným dovozom,“ konštatoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

Je podľa neho zásadné, aby sa návrh dohody s Ukrajinou doplnil o regionálne ochranné opatrenia pre krajiny prvej línie, akými sú Slovensko či Maďarsko. „Ak EÚ myslí potravinovú sebestačnosť vážne, musí chrániť svoje vnútorné trhy. V opačnom prípade hrozí, že naši poľnohospodári stratia motiváciu produkovať, a to je cesta, ktorou ísť nemôžeme,“ zdôraznil Takáč.

Slovensko spoločne s ďalšími krajinami poukázalo na to, že viaceré zverejnené parametre pripravovanej dohody boli komunikované bez konzultácie s dotknutými členskými štátmi. Súčasťou deklarácie je preto aj výzva na vyššiu transparentnosť zo strany EK pri ďalších rokovaniach s Ukrajinou, ako aj návrh na zriadenie kompenzačného fondu pre prípadné straty poľnohospodárskych producentov. Vyzýva aj na zavedenie minimálnych dovozných cien, zachovanie colných kvót v rozsahu pred vojnou a na dôsledný dohľad nad plnením noriem EÚ na strane ukrajinskej produkcie.

Rokovanie ministrov poľnohospodárstva krajín prvej línie iniciovalo Maďarsko v rámci svojho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. Spoločná deklarácia, ktorú ministri prijali, predstavuje podľa MPRV jasný signál Komisii, že finálna dohoda s Ukrajinou musí rešpektovať citlivosť vnútorného trhu a oprávnené záujmy členských štátov najviac zasiahnutých dovozom agrokomodít.