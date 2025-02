Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa pridá k protestom proti dohode Mercosur

Ilustračné foto. Foto: TASR

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa vo štvrtok (27. 2.) pridá k protestu českých a ďalších poľnohospodárov z Európskej únie (EÚ) proti obchodnej dohode Mercosur. Nesúhlas s uvoľňovaním obchodných bariér EÚ s krajinami Latinskej Ameriky v oblasti agropotravinárstva chcú vyjadriť protestnou jazdou traktorov na česko-slovenský hraničný priechod Hodonín – Holíč, informovala v utorok SPPK.

„Chceme sa dopredu ospravedlniť všetkým motoristom, ktorým vo štvrtok obmedzíme dopravu. Musíme sa však rázne, a pritom slušne ozvať aj v mene všetkých našich spotrebiteľov, že nám nie je jedno, aké nekvalitné potraviny sa budú podpisom dohody Mercosur dovážať do EÚ. Pridávame sa tak k protestu našich českých kolegov, ako aj poľnohospodárov z iných krajín EÚ a symbolicky sa stretneme na spoločnom hraničnom priechode, aj prostredníctvom ktorého prúdia do našich krajín potraviny pôvodom mimo EÚ,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.

Kolóna poľnohospodárskej techniky od členov Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Bratislava, Trnava a Senica vyrazí na protest vo štvrtok ráno spoločne o deviatej hodine z Radošoviec a v sprievode polície sa bude presúvať na hranicu. S dopravnými obmedzeniami na území SR by mali motoristi počítať najmä smerom na Radošovce, Popudinské Močidľany a Holíč, až po hraničný priechod s Hodonínom. V poobedňajších hodinách by už mala byť premávka plynulá.

Agro v Latinskej Amerike používa antibiotiká, nedovolené hormonálne látky alebo zakázanú mäsokostnú múčku

Poľnohospodári pripomenuli, že sa v krajinách Latinskej Ameriky v poľnohospodárstve používajú antibiotiká, nedovolené hormonálne látky alebo v Únii zakázaná mäsokostná múčka. Rizikové produkty tak podpisom dohody Mercosur a odstránením alebo zmiernením colných bariér dostanú väčšiu príležitosť na dovozy k európskym spotrebiteľom. Očakávajú sa výraznejšie importy do EÚ najmä v prípade mäsa – hovädzieho, hydinového či bravčového, ale aj cukru alebo medu. Pokiaľ by dohoda Mercosur definitívne vstúpila do platnosti, predstavovala by najväčšiu zónu voľného obchodu na svete s viac než 780 miliónmi ľudí.

„Na jednej strane chápeme širší význam dohody Mercosur pre európsku, a teda aj slovenskú ekonomiku. Na druhej strane nám nie je ľahostajné, aké potraviny budeme z Latinskej Ameriky kupovať našim rodinám, pokiaľ sa začnú masívnejšie dovážať do obchodov. Práve preto chceme naším štvrtkovým protestom apelovať na politikov, aby presadzovali miernejšiu podobu Mercosuru a v ďalšom schvaľovacom procese na úrovni členských krajín, Európskeho parlamentu či Rady EÚ sa zasadili za vyňatie agropotravinárskej kapitoly spod dohody Mercosur,“ dodal Gajdoš.