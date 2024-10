Šéf Stellantisu tvrdí, že výroba áut v Taliansku je príliš drahá

Priestory baterkárne trnavského závodu automobilky Stellantis. Foto: TASR

Výroba áut v Taliansku je príliš drahá kvôli nákladom na energie. A pre oživenie dopytu po elektrických vozidlách sú potrebné odvážne stimuly. Vyhlásil to v piatok v talianskom parlamente generálny riaditeľ automobilovej skupiny Stellantis Carlos Tavares. Informuje správa AP a AFP.

Tavares na vypočutí parlamentnej priemyselnej komisie povedal, že automobilka plánovala nové vozidlá pre všetky svoje továrne v Taliansku do roku 2030, v niektorých prípadoch až do roku 2033. Ale problémom sú náklady, ktoré sú v krajine príliš vysoké, „o 40 % vyššie ako tie, ktoré musia znášať konkurenti“, vyhlásil. Podľa Tavaresa náklady na energiu v Taliansku sú dvojnásobné v porovnaní so Španielskom.

„Je to obrovská nevýhoda, neumožňuje nám to udržiavať ziskové marže,“ povedal. Napätie medzi vládou premiérky Giorgie Meloniovej a Stellantisom rástlo už niekoľko mesiacov. Rím obvinil nadnárodnú spoločnosť, že premiestňuje výrobu do nízkonákladových krajín na úkor talianskych tovární. Vláda v septembri rozhodla o stiahnutí finančných prostriedkov Európskej únie určených pre gigatováreň na výrobu batérií pre elektromobily. Odôvodnila to neistotou ohľadom časového harmonogramu projektu od ACC, spoločného podniku Stellantis, Mercedes a francúzskeho ropného a plynárenského gigantu TotalEnergies.

Chcú podnietiť dopyt

V súvislosti s elektrickými autami Tavares talianskym zákonodarcom povedal, že je ich zodpovednosťou podnietiť dopyt. „Prečo nepredávame elektromobily v Taliansku? Sú príliš drahé. Musíme ich sprístupniť prostredníctvom stimulov a dotácií. Ako? Je to vaše rozhodnutie. Na podporu dopytu potrebujeme veľké stimuly,“ dodal. Skupina Stellantis vznikla v roku 2021 fúziou výrobcov Fiat Chrysler a PSA Peugeot Citroën.

Spoločnosť vo štvrtok (10. 10.) potvrdila, že Tavares skončí vo funkcii, keď mu v januári 2026 vyprší zmluva. Formálny proces hľadania jeho nástupcu sa už začal. Tento proces vedie osobitný výbor predstavenstva a svoju prácu ukončí do 4. štvrťroka 2025. Tavares je pod paľbou kritiky aj v USA pre slabé finančné výsledky v tomto roku. Skupina Stellantis minulý mesiac znížila svoju prognózu ziskov. Spoločnosť oznámila aj ďalšie významné zmeny vo vedení. Okrem odchodu generálneho riaditeľa Tavaresa do dôchodku aj odchod jej finančnej riaditeľky Natalie Knightovej, ktorú nahradí Doug Ostermann, prevádzkový riaditeľ spoločnosti v Číne.