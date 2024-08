Priemysel: Čína od polovice septembra obmedzí vývoz antimónu

Čínska vlajka. Foto: unsplash.com/Arthur Wang

Čína plánuje obmedziť vývoz antimónu, nerastu, ktorý sa používa v širokej škále produktov od batérií až po zbrane. Oznámilo to tento týždeň čínske ministerstvo obchodu.

Vývozné obmedzenia na vzácny kov budú platiť od 15. septembra, pričom ministerstvo ako dôvody uviedlo národnú bezpečnosť a tiež plnenie záväzkov v oblasti nešírenia jadrových zbraní. Každý, kto chce nerast vyvážať v rôznych formách, bude musieť požiadať o licenciu.

Opatrenia nie sú zamerané na konkrétnu krajinu alebo región, uviedol hovorca ministerstva obchodu. Z vyhlásenia ministerstva nie je jasné, do akej miery bude blokovaný vývoz, hoci formulácia „nešírenia jadrových zbraní“ naznačuje, že by to mohlo zahŕňať použitie súvisiace so zbraňami.

V krátkom vysvetlení ministerstvo obchodu dodalo, že vývoz, ktorý bude v súlade s nariadeniami, bude povolený, ale vláda je proti akémukoľvek využitiu antimónu z Číny na „aktivity, ktoré podkopávajú národnú suverenitu, bezpečnosť a rozvojové záujmy krajiny“.

Obmedzenia sa týkajú aj technológie tavenia a separácie a strojov a ďalších položiek.

Čína je popredným svetovým producentom antimónu

Čína je popredným svetovým producentom antimónu, ktorý má široké využitie. Používa sa ako spomaľovač horenia alebo pri výrobe batérií a solárnych panelov. Vyrába sa z neho tiež zliatina, ktorá sa používa pri konštrukcii jadrových zbraní a vojenského vybavenia, ako sú okuliare na nočné videnie.

Čína nie je prvou krajinou, ktorá zaradila antimón medzi kritické nerasty. Aj USA považujú túto komoditu za dôležitú pre ekonomickú a národnú bezpečnosť.

Čína minulý rok uvalila obmedzenia na vývoz gália a germánia, dvoch kovov používaných v počítačových čipoch a solárnych článkoch a odôvodnila to tiež snahou o národnú bezpečnosť.