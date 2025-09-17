Pracovníkov ohrozujú extrémne horúčavy: ETUC žiada jasné pravidlá pre teploty na pracovisku

Rastúce nebezpečenstvo, ktoré predstavuje zmena klímy pre pracovníkov, dokazujú aj nové údaje Európskej únie (EÚ), že počet ľudí vystavených v práci vlnám horúčav sa za posledných 20 rokov zvýšil o 60 percent. To zdôrazňuje potrebu prijať smernicu EÚ o maximálnych povolených pracovných teplotách. Uviedla to v stredu Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC), informuje spravodajca TASR.
ETUC pripomenula, že podľa prieskumu Európskej nadácie pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (Eurofound) o vhodných pracovných podmienkach v Európe, počet pracovníkov vystavených vlnám horúčav v práci sa za posledných 20 rokov zvýšil o 60 %, čo zdôrazňuje potrebu prijať európsku smernicu o maximálnych pracovných teplotách pri výkone zamestnania.
Správa Eurofoundu upozornila, že nárast vystavenia pracovníkov vlnám horúčav súvisí so zmenou klímy. Počet ľudí pracujúcich v trvalo horúcom prostredí (zlievarne v hutníctve, kuchyne), zostáva stabilný na úrovni 5 %.
Najvyššiu úroveň vystavenia sa horúčavám majú pracovníci v poľnohospodárstve (68 %), stavebníctve (52 %), priemysle a doprave (33 %). Riziko pracovných úrazov sa zvyšuje až o 15 %, keď teploty presiahnu 38 stupňov Celzia, a vystavenie sa vysokým teplotám má aj dlhodobé zdravotné riziká, zvyšuje pravdepodobnosť kardiovaskulárnych a respiračných ochorení alebo chronického ochorenia obličiek či neplodnosti.
Prieskum bol vykonaný po ďalšom lete, poznačenom v Európe úmrtiami pracovníkov v extrémnych horúčavách, ktorým sa dalo zabrániť zavedením rozumných opatrení v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci. Správa pripomenula konkrétne prípady úmrtí zamestnancov z Francúzska, Španielska, Grécka a Talianska.
V snahe predísť ďalším úmrtiam na pracovisku súvisiacim s teplom, ETUC vyzvala Európsku komisiu, aby predložila smernicu o maximálnych pracovných teplotách, ktorá by povolila zastavenie výkonu práce, keď horúčavy na pracovisku nebezpečne stúpnu.
Zamestnávatelia by museli pracovníkom poskytnúť základné ochranné opatrenia ako je prístup do tieňa, dostatok pitnej vody a ochranného oblečenia a tiež spoluprácu s odbormi pri zavádzaní preventívnych plánov pre riziká súvisiace s teplom, školenia a lekárske prehliadky.