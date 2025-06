PPA vyplatila poľnohospodárom rekordných 97 % priamych platieb už do konca mája

Richard Takáč. TASR/Jaroslav Novák

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila poľnohospodárom v kampani 2024 k 31. máju tohto roka viac ako 97 % priamych platieb. Z celkovej sumy 582 miliónov eur sa už podarilo vyplatiť takmer 567 miliónov eur. Do konca programovacieho obdobia, teda do 30. júna 2025, zostáva ešte vyplatiť 16,1 milióna eur. V pondelok to na tlačovej konferencii povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) za účasti generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka a predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andreja Gajdoša.

„Môžem povedať, že k 31. 5. historicky prvýkrát za éry fungovania PPA sa nám už ku koncu mája podarilo vyplatiť viac ako 95 %,“ uviedol Takáč s tým, že Slovensko nebude sankcionované zo strany Európskej komisie, keďže si splnilo podmienku vyplatenia 95 % priamych platieb v kampani 2024.

V kampani 2024 bolo celkovo 14.088 žiadateľov o priame platby. Z toho bolo podporených 674 mladých poľnohospodárov, ďalej 8814 ľudí, ktorí sa uchádzali o ekoschémy a v prípade chovateľov hovädzieho dobytka to bolo 1575. Takáč spresnil, že zo strany chovateľov oviec to bolo vyše 1100, pri pestovateľoch ovocia 224 a 246 pri pestovateľoch zeleniny. Rovnako PPA podporila aj 5788 poľnohospodárov v znevýhodnených prírodných oblastiach, 511 chovateľov zvierat v dobrých životných podmienkach a 901 poľnohospodárov v ekologickom poľnohospodárstve.

Zároveň pripomenul, že v súčasnosti už prebieha aj kampaň 2025, pričom do 15. mája tohto roka sa podávali jednotné žiadosti bez sankcií a do konca mája mali možnosť ich podať poľnohospodári už so sankciou. „Počet prijatých žiadostí celkovo klesol, ide o 13.896 žiadateľov o priame platby, predtým sme mali 14.088, ale ako vidíte, celková deklarácia hektárov (ha) narástla skoro o 8900 ha. To znamená, že máme o niečo menej žiadateľov o priame platby, ale celkovo narástol počet hektárov, ktoré sa obhospodarujú, čo je veľmi dobrá správa,“ zhodnotil šéf rezortu pôdohospodárstva. Celkovo bude v kampani 2025 poľnohospodárom poskytnutých 600 miliónov eur na priamych platbách.

V rámci porovnania kampaní 2024 a 2025 sa v prípade celofarmovej ekoschémy podľa Čepka zvýšil tento rok počet žiadostí o viac ako 400, pričom celkovo ich PPA prijala 9238. Pri mladých poľnohospodároch to bolo rovnaké číslo ako vlani, teda približne 670 žiadostí. Pri chovateľoch oviec a dojníc je však tento rok pokles o 60 žiadostí.