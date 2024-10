Potraviny by mali mať na prednej strane obalu údaje o výživových hodnotách

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/Daniel Albany

Obaly potravín a nápojov by na prednej strane mali mať ľahko čitateľné informácie o výživových hodnotách, aby si spotrebitelia mohli ľahko vybrať zdravší výrobok. Členským štátom to odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Agentúra Reuters poznamenáva, že medzi odporúčaniami nie sú varovné štítky.

Zvýšená spotreba potravín s vysokým obsahom soli, cukru a tuku je kľúčovým faktorom, ktorý vedie k vzniku obezity, ktorú má viac ako miliarda ľudí na svete. Každý rok pre choroby, ktoré sú s obezitou spájané, zomrie osem miliónov ľudí. Ide napríklad o cukrovku alebo ochorenie srdca. Agentúra Reuters píše, že napriek týmto nepriaznivým štatistikám sa vládam nedarí zaviesť také opatrenia, ktoré by epidémiu obezity zastavili.

WHO uvádza, že v súčasnosti len 43 z jej 194 členských krajín má na prednej strane obalov povinné alebo dobrovoľné označenie napriek tomu, že takéto štítky môžu mať vplyv na správanie spotrebiteľov.

Cieľom je podporiť spotrebiteľov, aby pri nákupe jedla vyberali zdravšie varianty

WHO na návrhoch odporúčaní ohľadom označovania potravín a nápojov pracuje od roku 2019, hotové majú byť začiatkom budúceho roka. Ich cieľom je „podporiť spotrebiteľov, aby pri nákupe jedla vyberali zdravšie varianty,“ povedala Katrin Engelhardtová z oddelenia výživy a bezpečnosti potravín WHO.

Táto agentúra OSN odporúča, aby vlády zaviedli také označenia, ktoré obsahujú informácie o výživových hodnotách danej potraviny, ako aj nejaké vysvetlenia týkajúce sa zdravotnej prospešnosti daného výrobku. Ako príklad uvádza NutriScore, ktoré vzniklo vo Francúzsku, a ktoré používa viacero európskych krajín. Potraviny zaraďujú od kategórie A, označované zelenou farbou a s vysokou výživovou hodnotou, až po E. Do tejto kategórie označené červeno spadajú potraviny s vysokým obsahom soli, tuku, cukru alebo kalórií.

V Čile majú na prednej strane obalu upozornenia

Čile a ďalšie juhoamerické krajiny používajú „drsnejšie“ značenie. Na prednej strane obalu sú upozornenia, že výrobok má vysoký obsah cukru, soli alebo tuku. Výstraha má podobu čierneho osemuholníka pripomínajúceho značku „stop“.

Lindsey Smithová Taillieová, odborníčka na označovanie potravín zo Severokarolínskej univerzity, hovorí, že potravinárske firmy vystupujú proti varovaniam na potravinách a snažia sa, aby na nich boli len nutričné informácie, ale nie vysvetlenie, ako ich chápať. Tak to treba v Spojených štátoch.

Treba prijímať menej cukru, soli, nasýtených tukov a všeobecne vysoko spracovaných potravín

Podľa Smithovej Taillieovej idú síce odporúčania WHO o krok ďalej ako požiadavky potravinárskych firiem, sú aj tak „pomerne slabé“. Pripomína, že pred väčšinou krajín leží úloha zabezpečiť, aby ich obyvatelia prijímali menej pridaného cukru, soli, nasýtených tukov a všeobecne vysoko spracovaných potravín.

WHO uvádza, že nemá dostatok dôkazov na to, aby dokázala určiť, ktorý systém značenia je najlepší.

Medzinárodná aliancia výrobcov potravín a nápojov (IFBA), do ktorej patria giganti ako The Coca Cola Company alebo Mondeléz International, uvádza, že jej členovia si stanovili minimálne štandardy platné na celom svete. Ide o zoznam živín na zadnej strane obalu a ak je to možné, informácie aspoň o energetickej hodnote na prednej strane balenia. Šéf aliancie Rocco Renaldi hovorí, že IFBA nepodporuje „prístupy, ktoré démonizujú určité výrobky“. Označenie varujúce pred zdravotnými dopadmi konzumácie podľa neho nepatrí na potraviny, ktoré sú považované za bezpečné, majú schválenie pre príslušný trh a tešia sa obľube spotrebiteľov.