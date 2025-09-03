Podpory pre farmárov z EÚ môžu výrazne klesnúť: Slovensko čaká pokles až o polovicu

Podpory pre farmárov z Európskej únie (EÚ) v novom rozpočtovom období 2028 až 2034 môžu klesnúť o 45 až 50 %. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii v Nitre po výjazdovom rokovaní vlády predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš.
Slovenských farmárov najviac podľa neho najviac ťaží budúca spoločná poľnohospodárska politika (CAP) a viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2028 až 2034. „Rozpočet je nižší o 22 %, ale to nehovoríme o bežných cenách, keď porovnávame absolútne čísla. My sme požadovali zvýšenie rozpočtu minimálne z dôvodu inflácie v rozmedzí plus-mínus 30 %, v závislosti od členskej krajiny. V navrhovanom rozpočte tak máme o 45 až 50 % menej finančných prostriedkov, ako sme očakávali, ako sme potrebovali,“ zdôraznil.
Poznamenal, že do času zverejnenia VFR (v júli, pozn. TASR) boli poľnohospodári neustále uisťovaní, že finančné prostriedky do agrosektora budú zvýšené, resp. budú aspoň zachované a zvýšené o infláciu. „Žiaľ, z necelých 390 miliárd eur sa stalo 300 miliárd eur, ale navyše je to stanovené ako minimálna obálka pre zabezpečenie príjmu. Členské štáty môžu z ostatných druhov fondov (napríklad z Kohézneho fondu) zobrať ďalšie finančné prostriedky a poskytnúť ich poľnohospodárom,“ podčiarkol.
„Podľa mňa to vytvára obrovský priestor na to, aby nebola rovnováha a spoločná poľnohospodárska politika ako taká zanikla. Vlády, ktoré sú bohatšie, respektíve štáty, kde je väčšia politická základňa voličov – poľnohospodárov, budú vyčleňovať viac finančných prostriedkov ako vlády, kde to tak nie je,“ dodal Gajdoš. To bude podľa neho pravdepodobne znamenať začiatok zániku spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v analýze vývoja agrosektora, ktorú v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila vláda, uviedlo, že VFR na roky 2028 až 2034 určí budúcnosť financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Očakáva sa tlak na presun financií do nových priorít (obrana, digitalizácia, zelená agenda), čo môže znamenať pokles zdrojov pre poľnohospodárstvo o 10 až 30 % na základnej podpore príjmu a taktiež ďalšie poklesy v rámci jednotlivých intervencií.
MPRV v analýze dodalo, že Slovensko je dnes silne závislé od európskych zdrojov, pretože tvoria viac ako 70 % príjmov farmárov. „Každé zníženie rozpočtu preto priamo ohrozuje životaschopnosť sektora. Je dôležité brať na zreteľ, že SR po 20 rokoch v EÚ dosahuje na priamych platbách v eurách na hektár približne 80 % oproti priemeru EÚ,“ dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.