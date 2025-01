Pekári majú dostatočné kapacity na zásobenie Slovenska chlebom aj pečivom

Ilustračné foto. Foto: TASR

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) si v pondelok (20. 1.) prezrel produkciu závodu spoločnosti Minit, ktorá patrí medzi významných slovenských producentov chleba a pečiva. Návšteva len jedného z viac ako 520 členov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) potvrdila, že domáci výrobcovia majú dostatočné výrobné i distribučné kapacity na zásobenie celého slovenského trhu. Uviedol to predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.

„Odmietame antikampaň Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) zastupujúcu zahraničné obchodné reťazce, ktorá opakovane zavádza a klame, že slovenské výrobné kapacity na chlieb a pečivo nie sú dostatočné, aby zásobili domácich spotrebiteľov, a preto je nutné dovážať pekárske výrobky z Belgicka, Nemecka či Poľska. Tohtotýždňová návšteva pána ministra u jedného z našich členov ukázala, že dokáže len v jednom zo svojich dvoch závodov vyrobiť mesačne 3 000 ton chleba a pečiva v špičkovej kvalite. Výrobca zároveň disponuje aj supermoderným plnoautomatizovaným skladom s 9 000 paletovými miestami. Slovenskí pekári jednoznačne disponujú dostatočnými produkčnými kapacitami na pokrytie dopytu celého slovenského trhu,“ spresnil Lapšanský.

Pripomenul, že SZPCC v polovici januára informovalo, že obchodné reťazce dovážajú na Slovensko ročne 5 500 kamiónov pekárskych výrobkov z Belgicka, Nemecka a Poľska, ktoré by vedeli vyrobiť domáce pekárne. Cez 55 000 ton tak zanecháva nielen výraznú uhlíkovú stopu, ale Slovensku tým zvyšujú obchodné saldo o 160 miliónov eur. Dovezené výrobky by pritom vedeli vyrobiť domáci pekári, čím by sa pridaná hodnota vytvárala na Slovensku.

„Sme rodinná firma a zásobujeme nielen slovenský trh, ale v súčasnosti exportujeme významnú časť našich výrobkov aj do zahraničia. Stále pritom disponujeme voľnými kapacitami. Sme presvedčení, že slovenskí pekári dokážu pokryť domáci dopyt a sme pripravení podieľať sa na posilňovaní sebestačnosti Slovenska v pekárskom sortimente. Kvalita našich výrobkov je na európskej úrovni a cenovo sme konkurencieschopní voči našim kolegom zo zahraničia,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Minit Slovensko Ladislav Ambrovics.

SZPCC bude preto podľa Lapšanského komunikovať s agrorezortom o možnostiach znižovania obchodného salda v pekárskych výrobkoch. Jednou z prvých iniciatív bude zavedenie povinnosti obchodníkov označovať na cenovkách krajinu pôvodu pekárskych výrobkov s cieľom, aby spotrebitelia vedeli, či pečivo zbytočne neprecestovalo pol Európy.

SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.