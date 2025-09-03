Objednávky v nemeckom strojárstve v júli vzrástli: K rastu prispeli najmä krajiny mimo eurozóny

Po poklese v predchádzajúcom mesiaci zaznamenali nemecké strojárske podniky v júli solídny rast objednávok, čo umožnili takmer výhradne objednávky z krajín mimo eurozóny. Neznamená to však nástup lepších časov, keďže za rastom sú okrem iného aj slabé výsledky v júli minulého roka. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila najnovšie údaje Združenia nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA).
Objednávky v nemeckom strojárskom sektore vzrástli v júli medziročne o 4 % po tom, ako v júni zaznamenali päťpercentný pokles. Aj v júni vývoj objednávok ovplyvnili objednávky zo štátov mimo eurozóny, ktoré sa prepadli o 13 %.
V júli sa situácia zmenila a práve objednávky z krajín mimo menovej únie vykázali vysoký rast. V medziročnom porovnaní vzrástli o 10 %. Na druhej strane, objednávky z domáceho trhu a ďalších štátov eurozóny stagnovali.
Podľa hlavného ekonóma VDMA Johannesa Gernandta však výsledky, aj keď dobré, nesignalizujú trvalejšiu zmenu k lepšiemu. Uviedol, že výsledky skresľujú individuálne veľké objednávky a nízky porovnávací základ.
Za trojmesačné obdobie do konca júla, čo je presnejší údaj, keďže nepodlieha takým výkyvom ako mesačné údaje, sa objednávky v nemeckom strojárskom sektore zvýšili o 2 %. Podľa VDMA to neznamená výrazný rast a dôvodom sú nedostatočné reformy v Nemecku aj Európe, ako aj pokračujúca neistota vyplývajúca z amerických dovozných ciel. VDMA preto vyzvala nemeckú vládu, aby na jeseň začala s realizáciou podporného balíka pre nemecké podniky.