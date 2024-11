Novogal dosiahne objem výroby vajec z obdobia pred vtáčou chrípkou v apríli 2025

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Jakub Kapusnak

V spoločnosti Novogal Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky sa v utorok skončila likvidácia všetkých nosníc na farme a vajec. Dôvodom likvidácie bol výskyt vtáčej chrípky, ktorá sa na farme najväčšieho slovenského producenta konzumných slepačích vajec zistila 22. októbra. „Do kafilérie na Slovensku a v Českej republike sme postupne vyviezli 385 000 sliepok a približne 1,5 milióna vajec,“ informoval riaditeľ spoločnosti Ladislav Birčák. Zákaz produkcie a vývozu vajec z farmy v Dvoroch nad Žitavou bol po výskyte vtáčej chrípky vydaný nariadením Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky. Podľa slov Birčáka podstatné množstvo zlikvidovaných vajec spadá do obdobia 21 dní pred objavením vtáčej chrípky. Nariadením veterinárov ich bolo treba zlikvidovať.

„Na rozdiel od iných krajín, kde takisto majú toto ochorenie hydiny, však likvidujú iba vajcia vyprodukované počas výskytu vtáčej chrípky,“ poznamenal Birčák. Na farme Novogalu aktuálne začínajú s dezinfekciou hál. Riaditeľ spoločnosti predpokladá, že po nevyhnutných hygienických opatreniach by firma do konca februára 2025 nabehla na 50-percentnú produkciu vajec. Objem výroby z obdobia pred vtáčou chrípkou by mala dosiahnuť do konca apríla budúceho roka. Novogal produkuje vajcia aj na farme nosníc v Leviciach s veterinárnym číslom 3SKLV1-6, 2SKLV6-3. Na takto značené vajíčka sa opatrenia a zákaz konzumácie nevzťahovali a nevzťahujú, sú konzumovateľné bez obmedzenia. Obchodná spoločnosť Novogal Farm zároveň obchoduje a dodáva vajíčka aj z iných fariem. Na tie sa takisto veterinárne opatrenia nevzťahujú, keďže u nich sa vtáčia chrípka nevyskytla.