Nemecko chce urýchliť rozvoj obranného priemyslu

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Pexels

Nemecká vláda plánuje urýchliť rozvoj obranného priemyslu. Ministerstvo hospodárstva a ministerstvo obrany spoločne pripravujú súbor návrhov, v rámci ktorých sa počíta aj s priamou účasťou štátu v strategicky dôležitých podnikoch alebo projektoch.

Obranné projekty by sa mohli klasifikovať ako projekty nadradeného verejného záujmu, aby sa urýchlili schvaľovacie postupy. Rovnako by sa mohla zrušiť takzvaná civilná klauzula, ktorá v súčasnosti sťažuje financovanie projektov s vojenským uplatnením. Začínajúce podniky by taktiež mali mať ľahší prístup k rizikovému kapitálu a Európska investičná banka (EIB) by mala poskytovať viac finančných prostriedkov na projekty súvisiace s vojenskou problematikou.

Ide o konkrétne úvahy, ktoré však ešte musia byť koordinované medzi všetkými zainteresovanými rezortmi a môžu podliehať revízii, uviedli zdroje oboznámené s problematikou.

Príkladom už existujúcej štátnej podpory je spoločnosť Hensoldt, ktorá sa zaoberá obrannou elektronikou a od jesene 2020 je kótovaná na burze. Spolková vláda v nej krátko po burzovom debute získala podiel a v súčasnosti v podniku vlastní zhruba štvrtinu akcií.