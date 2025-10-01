Nemecké strojárstvo v kríze: Objednávky v auguste klesli o 7 %, dôvodom sú clá USA

Nemecké strojárske podniky zaznamenali v auguste v dôsledku colného sporu s USA výrazný pokles objednávok. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka celkovo klesli o 7 %. Objednávky z domova sa znížili o 5 % a zo zahraničia o 8 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v stredu zverejnila údaje Združenia nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA).
Zatiaľ čo objednávky z krajín eurozóny výrazne vzrástli o 12 %, zo štátov mimo menovej únie sa prepadli o 15 %. „Aj v tomto prípade nepredvídateľná colná politika USA pravdepodobne viedla k výraznému poklesu objednávok,“ uviedol hlavný ekonóm VDMA Johannes Gernandt.
Exportne orientované odvetvie, v ktorom sú zastúpené stredné podniky aj koncerny ako Siemens, pociťuje vplyv colnej politiky USA. VDMA už zhoršilo svoju prognózu na tento rok, v ktorom očakáva pokles výroby o 5 %. V roku 2026 by mala produkcia opäť mierne vzrásť o jedno percento.