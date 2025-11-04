Ferrari prekvapilo rastom zisku aj tržieb: Luxusné autá lákajú čoraz viac zákazníkov

Taliansky výrobca luxusných športových automobilov Ferrari zaznamenal v 3. štvrťroku rast tržieb aj zisku, pričom v čistom aj prevádzkovom zisku EBITDA firma prekonala očakávania ekonómov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru spravodajskej televízie CNBC.
Spoločnosť oznámila, že v 3. štvrťroku dosiahla čistý zisk 382 miliónov eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 2 %. Výsledok je podstatne lepší, než predpokladali analytici. Tí očakávali čistý zisk Ferrari v priemere 367,33 milióna eur.
Lepší než očakávaný zisk vykázala firma aj v prípade zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA). Dosiahol 670 miliónov eur a oproti 3. štvrťroku minulého roka vzrástol o 5 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s týmto ziskom na úrovni 649 miliónov eur. Výsledky podporil zvýšený dopyt po personalizovaných modeloch.
Tržby dosiahli 1,77 miliardy eur. Medziročne to znamená rast o 7,4 %, pričom za dané obdobie dodala automobilka zákazníkom celkovo 3401 vozidiel.