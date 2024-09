Export škótskej whisky sa prudko prepadol

Ilustračné foto: unsplash.com/Maxim Hopman

V dôsledku celosvetovo zložitej hospodárskej situácie a vysokých ciel na najdôležitejšom trhu, v USA, export škótskej whisky prudko klesol. Hodnota vývozu sa v prvom polroku znížila na 2,1 miliardy britských libier, čo je o 18 % menej ako v rovnakom období minulého roka, oznámilo vo štvrtok (12. 9.) odvetvové združenie Scotch Whisky Association (SWA). Informuje správa agentúry DPA.

Prvá polovica roka bola pre globálne vývozy náročná, povedal Mark Kent, výkonný riaditeľ SWA. „Nebolo to prekvapujúce vzhľadom na nestabilnú medzinárodnú situáciu, ktorá ovplyvňuje svetové hospodárstvo, a inflačné tlaky, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľov na svetových trhoch,“ dodal. USA zostávajú zďaleka najdôležitejším trhom, aj keď americké dovozné clá vo výške 25 % zaťažujú odvetvie. Na krajinu pripadla zhruba pätina hodnoty celého vývozu, ktorá v prvom polroku medziročne klesla o 3,5 % na 421,4 milióna GBP.

Dopyt v Indii naopak opäť prudko vzrástol

Hodnota vývozu stúpla približne o 12 % a s ekvivalentom 85 miliónov 0,7-litrových fliaš sa do najľudnatejšej krajiny sveta vyviezlo z pohľadu objemu viac whisky ako do ktorejkoľvek inej časti sveta, a to aj napriek dovoznému clu vo výške 150 %.

Šéf SWA Kent vyzval nového britského premiéra Keira Starmera, aby podporil odvetvie, tak ako sľúbil. „Tieto čísla pripomínajú, že úspech škótskej whisky nemožno považovať za samozrejmosť a je potrebná vládna podpora, aby sa odvetviu pomohlo prekonať krátkodobé výkyvy,“ povedal.

Združenie konkrétne vyzvalo na zníženie cla na alkohol, ktoré sa minulý rok prudko zvýšilo, ako aj na urýchlené uzavretie dohody o voľnom obchode s Indiou s cieľom znížiť tamojšie dovozné clá.