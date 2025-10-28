Danone zvýšilo tržby v 3. štvrťroku 2025: Rast predaja potvrdil optimistický výhľad

Francúzsky potravinársky koncern Danone vykázal za 3. štvrťrok nárast tržieb. Potvrdil zároveň svoj výhľad na fiškálny rok 2025. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
Konsolidované tržby Danone sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšili o 0,7 % na 6,88 miliardy eur z minuloročných 6,83 miliardy eur. Porovnateľné tržby pritom vzrástli o 4,8 %, k čomu prispeli tak rast objemu predaja o 3,2 %, ako aj zvýšenie cien o 1,6 %.
Kým tržby v segmente základných mliečnych výrobkov a rastlinných produktov (EDP) klesli oproti minulému roku o 0,9 % na 3,26 miliardy eur a tržby v segmente balených vôd sa znížili o 2,3 % na 1,32 miliardy eur, tržby z predaja špecializovanej výživy vzrástli o 5 % na 2,30 miliardy eur.
V rámci regiónov vzrástol predaj v Európe o 2,2 % na 2,48 miliardy eur a v Číne, severnej Ázii a Oceánii o 6,7 % na 1,03 miliardy eur.
Na druhej strane, predaj v Severnej Amerike klesol o 2,1 % na 1,56 miliardy eur a v Latinskej Amerike sa znížil o 4,2 % na 676 miliónov eur. Aj predaj v Ázii ako celku, na Blízkom východe a v Afrike mierne klesol, o 0,4 % na 1,11 miliardy eur.
Spoločnosť za celý rok 2025 naďalej očakáva rast predaja medzi 3 % a 5 %.