Clá EÚ na elektromobily z Číny môžu spôsobiť prepúšťanie v SEATe

Seat Ibiza. Foto: pixabay.com/mettmett

Seat bude nútený znížiť výrobu a prepustiť približne 1500 zamestnancov, ak EÚ do konca marca nezníži clo na elektromobily značky vyrábané v Číne.

EÚ uvalila clá na elektromobily vyrobené v Číne v októbri. Odvtedy španielska dcéra najväčšieho európskeho automobilového koncernu Volkswagen platí dodatočné clo vo výške 20,7 % k existujúcemu clu vo výške 10 % na svoj model CUPRA Tavascan vyrábaný v čínskou závode v provincii An-chuej, ktorý je vo väčšinovom vlastníctve skupiny VW.

Šéfovia viacerých európskych automobiliek tvrdia, že dodatočné clá na ich vozidlá vyrobené v Číne spôsobujú vedľajšie škody domácim výrobcom a ohrozujú pracovné miesta, čo je v rozpore so zámerom EÚ.

Šéf SEATu Wayne Griffiths uviedol, že clo na model CUPRA, ktorý sa predáva za 50 000 až 60 000 eur, spôsobilo, že automobilka v minulom roku nesplnila svoje finančné ciele a v roku 2025 ju bude stáť stovky miliónov eur. „Nemáme veľa času. K riešeniu musíme dospieť v 1. štvrťroku,“ povedal Griffiths v rozhovore pre agentúru Reuters.

Šéfovia španielskej automobilky aj skupiny VW Group sa pravidelne stretávajú s predstaviteľmi EÚ

Šéfovia španielskej automobilky aj skupiny VW Group sa pravidelne stretávajú s predstaviteľmi EÚ a rokujú o osude modelu Tavascan. Španielsky premiér Pedro Sánchez sa v snahe o riešenie obrátil aj na šéfku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú. V opačnom prípade totiž hrozí veľké prepúšťanie, uviedol hovorca SEATu.

Griffiths odmietol diskutovať o tom, akú výšku cla si automobilka môže dovoliť. Dodal však, že sa musí „čo najviac priblížiť“ k pôvodným 10 %. Ak sa dodatočné clo nezníži alebo neodstráni už v 1. kvartáli, SEAT bude podľa neho nútený vyradiť stratový model zo svojej ponuky.

To by však tiež nebolo ideálne, keďže španielska automobilka by musela riešiť ďalší problém, ako bez modelu Tavascan znížiť priemerné emisie svojej flotily tak, aby splnila ciele EÚ.