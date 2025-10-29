Caterpillar prekvapil výsledkami: Zisk síce klesol, no prekonal očakávania analytikov

Americký koncern Caterpillar, najväčší výrobca stavebných a ťažobných zariadení na svete, oznámil za 3. štvrťrok 2025 pokles zisku. Ale menší, ako mu predpovedali analytici. TASR o tom informuje na základe správ RTTNews a businesstimes.

Zisk spoločnosti Caterpillar sa za tri mesiace do konca septembra 2025 znížil na 2,30 miliardy USD (1,98 miliardy eur) alebo 4,88 USD na akciu z 2,46 miliardy USD alebo 5,06 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.

Po odpočítaní jednorazových položiek vykázala spoločnosť Caterpillar za 3. štvrťrok upravený zisk 4,95 USD na akciu, zatiaľ čo analytici v priemere očakávali, že zarobí 4,52 USD na akciu.

Prevádzkový zisk v sledovanom období medziročne klesol o 3 % na 3,05 miliardy USD.

Tržby spoločnosti v 3. štvrťroku vzrástli o 9,5 % na 17,64 miliardy USD vďaka vyššiemu objemu predaja.

Spoločnosť vynaložila 1,1 miliardy USD v hotovosti na dividendy a spätné odkupy akcií.

