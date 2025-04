ArcelorMittal oznámil za 1. štvrťrok pokles tržieb aj zisku

Ilustračné foto: freepik.com/ onlyyouqj

Oceliarsky gigant ArcelorMittal oznámil za 1. štvrťrok 2025 pokles tržieb aj zisku. Varoval, že neistota spojená s clami v USA môže spôsobiť ďalšie problémy, aj keď v 1. kvartáli ťažil ešte zo svojej „globálnej stopy“, ktorá mu pomohla prekonať turbulencie v prvých troch mesiacoch roka. Informuje AFP a RTTNews.

Čistý zisk pripadajúci akcionárom materskej spoločnosti ArcelorMittal v 1. štvrťroku 2025 klesol na 805 miliónov USD (707,82 milióna eur) alebo 1,04 USD na akciu z 938 miliónov USD alebo 1,16 USD na akciu pred rokom. Upravený zisk za prvé tri mesiace 2025 dosiahol 757 miliónov USD alebo 94 centov na základnú akciu. Analytici z Wall Street v priemere očakávali, že spoločnosť vykáže zisk 73 centov na akciu.

Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa v období január – marec 2025 znížil na 1,58 miliardy USD z minuloročných 1,96 miliardy USD. Tržby v 1. štvrťroku klesli na 14,80 miliardy USD z vlaňajších 16,28 miliardy USD. Wall Street očakávala tržby vo výške 15,22 miliardy USD.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviedla v marci clá vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka. V apríli k nim pridala 25-percentné clá na dovoz áut. Okrem toho oznámila recipročné clá pre väčšinu obchodných partnerov, ktoré zatiaľ odložila o 90 dní, do začiatku júla, keďže prebiehajú rokovania. Hrozí tak, že americké clá zabrzdia rast globálnej ekonomiky, keďže podniky aj spotrebitelia obmedzujú nákupy.

„Zvýšená neistota týkajúca sa podmienok globálneho obchodu poškodzuje podnikateľskú dôveru a hrozí, že ak sa rýchlo nevyrieši, spôsobí ďalšie problémy,“ varoval generálny riaditeľ ArcelorMittal Aditya Mittal.

Označil pritom za „povzbudzujúce, že vlády na celom svete sa zaviazali podporovať svoj domáci výrobný priemysel“. Vyzval Európsku úniu, aby urýchlene zaviedla opatrenia, ktoré sa rozhodla prijať, na ochranu výrobcov ocele v bloku.

Spoločnosť ArcelorMittal zároveň potvrdila, že investuje 4,5 až 5 miliárd USD do dekarbonizácie výroby ocele. Koncom minulého roka však pozastavila investíciu do dekarbonizácie vo Francúzsku vo výške 1,8 miliardy eur a pracuje na presune niektorých podporných pracovných miest z Európy do Indie, aby ušetrila. Očakáva sa, že vo Francúzsku bude zrušených približne 600 pracovných miest v oblasti výroby aj podpory.