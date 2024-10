Zvýšenie daní vo Francúzsku bude podľa Armanda len dočasné

Foto: unsplash.com/Rafael Garcin

Francúzsky minister financií Antoine Armand v stredu sľúbil, že zvýšenie daní, ktoré je podľa vlády potrebné na konsolidáciu verejných financií, bude zamerané na skupiny s vysokými príjmami a bude časovo obmedzené.

Deň po tom, ako premiér Michel Barnier oznámil opatrenia na zníženie rozpočtového schodku aj dlhu Francúzska prostredníctvom škrtania výdavkov a nových daní, Armand pre televíznu stanicu RTL povedal, že nízko a stredne zarábajúci ľudia budú ušetrení od tejto fiškálnej záťaže.Francúzsko sa snaží zlepšiť svoju finančnú situáciu o 40 miliárd eur a stlačiť deficit verejného sektora na 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) z odhadovaných viac ako 6 % v tomto roku. Dve tretiny tejto sumy majú pochádzať zo zníženia výdavkov a zvyšok z nových daní.

Podľa Armanda mimoriadne zdanenie extrémne vysokých príjmov bude len dočasné. Vylúčil, že by takéto dodatočné zaťaženie „trvalo niekoľko rokov“ a zdôraznil, že daňové pásma pre „tých, ktorí chodia každý deň do práce“, sa nezmenia.Barnier v utorok (1. 10.) počas svojho prvého veľkého prejavu v parlamente povedal, že cieľom vlády je dosiahnuť povolený limit Európskej únie pre deficit vo výške 3 % HDP v roku 2029. To je o dva roky neskôr, ako Francúzsko pôvodne plánovalo.Dlhy krajiny vo výške viac ako 3,2 bilióna eur, čo je viac ako 110 % HDP, označil za „Damoklov meč, ktorý visí nad hlavou Francúzska a každého Francúza“.

Foto: freepik.com/freepik

Vláda má budúci týždeň predložiť parlamentu svoj plán rozpočtu na rok 2025, pričom dve tretiny z plánovaného zníženia deficitu chce dosiahnuť redukciou výdavkov. To sa nebude páčiť ľavicovým stranám, ale menšinový konzervatívny tábor v parlamente to privíta.Barnier v utorok poukázal na to, že verejné výdavky Francúzska predstavujú 57 % HDP v porovnaní s priemerom 49 % v celej Európe. Kabinet však plánuje „venovať osobitnú pozornosť najzraniteľnejším ľuďom, pre ktorých sú zdravotné a vzdelávacie služby životne dôležité“, dodal Barnier.