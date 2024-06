Výpovedné lehoty lekárov či sestier by sa mohli predĺžiť

Ilustračná foto: unsplash.com/ Sasun Bughdaryan

Lekári, zdravotné sestry a pôrodné asistentky by mohli mať oproti ostatným zamestnancom dlhšiu výpovednú lehotu, pokiaľ by dali výpoveď z pracovného pomeru. Tá by sa mala v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru pohybovať od štandardných dvoch mesiacov až do pol roka. Vyplýva to z návrhu novely zákonníka práce, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil opozičný poslanec Peter Stachura (KDH).

„Počas výpovednej lehoty dva mesiace je získanie adekvátnej náhrady za vysoko špecializovaného zamestnanca veľmi náročné a zamestnávateľ je v značnej nevýhode. Fixná výpovedná lehota dva mesiace dáva zdravotníkom priestor na podávanie hromadných výpovedí, či už celých oddelení v rámci nemocnice, alebo v rámci celoslovenských nátlakových akcií, ktoré ohrozovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska,“ uviedol Stachura v dôvodovej správe k predloženej zmene.

Predĺženie výpovednej lehoty by sa v prípade schválenia zákona parlamentom týkalo zdravotníkov, ktorí u zamestnávateľa pracujú viac ako päť rokov. V takom prípade by sa dvojmesačná lehota predĺžila na štyri mesiace. Pokiaľ lekár, zdravotná sestra alebo pôrodná asistentka pracujú u zamestnávateľa viac ako desať rokov, bola by výpovedná lehota pri výpovedi danej zamestnancom šesť mesiacov. Ministerstvo financií SR k predloženému návrhu nemalo pripomienky a Ministerstvo hospodárstva SR žiada priložiť popis pozitívneho vplyvu novely na podnikateľské prostredie.