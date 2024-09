Vranka: Je už Intel z najhoršieho vonku? (komentár)

KOMENTÁR Foto: SITA/Intel Corporation

Tomáš Vranka, analytik XTB

Intel má za sebou niekoľko problémových rokov, ktoré vyústili tento rok v kolaps akcie na najnižšie hodnoty za zhruba 10 rokov. Táto skutočnosť v podstate len odráža to, ako Intel posledné roky zaspal v oblasti vývoja a výroby čipov, kde ho v oboch oblastiach predbehla konkurencia. V oblasti návrhu Intel predbehlo AMD či Nvidia, v oblasti výroby taiwanská TSMC či juhokórejský Samsung.

Firma v minulosti otočila svoje smerovanie zo sústredenia sa na technológie na sústredenie sa na akcionárov, čo viedlo k výmene riaditeľa niekoľko rokov dozadu. Posledné mesiace problémy v podstate len vrcholili. Posledné hospodárske výsledky boli katastrofálne, priebežne tiež chodia informácie o tom, ako Intel narýchlo vymýšľa riešenia, aby preskakoval niektoré procesy a urýchlil prechod k lepším technológiám, písalo sa aj o žalobe akcionárov, ktorým firma pri svojej výrobnej divízii Intel Foundry zatajovala niektoré skutočnosti.

Informácie tiež prišli aj o tom, že sa do firmy snažia dostať aktivistickí investori. Sentiment posledné roky nezmenil ani výrazne rastúci dopyt po čipoch či rôzne sľúbené dotácie od vlád po celom svete, z čoho výrazne ťažili takmer všetky ostatné čipové firmy. Následkom toho všetkého Intel oznámil v poslednej dobe výrazné šetrenie nákladov, prepúšťanie ľudí či elimináciu dividendy. Tá firma na tom nemohla byť už horšie.

Teraz ale prišlo niekoľko pozitívnejších správ, ktoré vystrelili akcie Intelu mierne nahor. Prvou bola dohoda Intelu s americkou vládou v hodnote 3 miliárd USD v oblasti rozšírenia výroby špičkových čipov. Okrem toho oznámil Intel spolu s Amazonom niekoľko ročnú spoluprácu v hodnote niekoľkých miliárd USD. Intel bude pre Amazon, ktorý je najväčším cloudovým poskytovateľom na svete, vyrábať serverové čipy pre cloud AWS s umelou inteligenciou. Intel tiež hovorí o ďalšom rozdeľovaní svojej firmy na divíziu návrhu čipov a výroby, ktorú začal už pred časom. Intel je v tejto oblasti celkom unikátom, keďže väčšina čipových firiem robí buď jednu alebo druhú činnosť. Takéto rozdelenie môže podporiť efektívnejšie fungovanie, ale teoreticky môže spôsobiť aj to, že sa zákazníci, ktorí by si chceli nechať čipy v Inteli vyrábať, budú menej báť, že Intel ich dizajn ukradne alebo sa ním inšpiruje. Intel ešte okrem toho aj pozastavuje niektoré svoje investície, napríklad v Poľsku, či Nemecku.

Všetky tieto kroky môžu vyslať do trhu krátkodobo pozitívny signál, avšak dlhodobo sa podľa mňa stále nič nemení a prežitie Intelu bude závisieť najmä od toho, ako sa mu podarí dobehnúť konkurenciu v oblasti návrhu a výroby čipov, keďže sa všetko odvíja práve od tohto. Intel bol kedysi dominantným hráčom v oblasti čipov pre počítače aj notebooky, každým rokom ale jeho pozíciu nahlodáva čoraz viac AMD. Rovnako tak tiež firma dominovala aj v oblasti serverových čipov. Aj v tomto prípade ale začal Intel výrazne zaostávať za AMD a ešte výraznejšie za Nvidiou, ktorá dosahuje teraz z tohto segmentu násobne vyššie tržby.

V oblasti výroby zase Intel výrazne predbehla TSMC, ktorá dokáže vyrábať oveľa lepšie čipy za nižšie náklady. Zjednodušene povedané, Intel momentálne nie je najlepší už v ničom. To, v akej mizérii sa kedysi dominantná technologická firma nachádza demonštruje to, že ešte v rokoch 2018-2019 Intel dosiahol čistý zisk okolo 20 miliárd USD, posledné roky sa však pohybuje okolo nuly a v niektorých kvartáloch sa dokonca dostal do miliardových strát. Lokálne maximá akcie firmy dosiahli v roku 2021 okolo úrovne 70 USD za akciu, teraz sa nachádzajú o zhruba 70 % nižšie na cene približne 20 USD.

Na aktuálne ocenenie firmy sa momentálne nemá moc zmysel pozerať, keďže je jednou z premenných, ktorá sa výrazne menia každým rokov ziskovosť Intelu. Klasické oceňovacie metódy tu podľa mňa nemajú zmysel, keďže je naozaj zložité predikovať ako sa Intelu podarí vyhrabať z problémov. Čo sa týka vývoja akcií, aj tu je podľa mňa extrémne ťažké niečo predpovedať. Ako som spomínal vyššie, to aký bude ďalší vývoj akcií bude primárne závisieť od toho, ako sa Intelu podarí technologicky napredovať. To je ale vec, ktorú podľa mňa investor absolútne nevie predpovedať a zložité to musí byť aj pre ľudí, ktorí v tejto oblasti priamo pracujú. Intel hovorí, že dlhodobo prerod zvládne, trh ale zatiaľ skôr zaceňuje možnosť, že sa to podariť nemusí.

