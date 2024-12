Vianoce sa blížia! Slováci plánujú minúť na darčeky do 200 eur: Najviac na hmotné dary

Foto: pexels.com/Yan Krukov

Až 43,4 % Slovákov plánuje minúť na vianočné darčeky do 200 eur, najviac na hmotné dary. Medzi ďalšie darčeky, ktoré plánuje dať viac ako 39 % ľudí svojim blízkym, sú aj peniaze v hotovosti. Pri nakupovaní darčekov budú tento rok drahšie šperky a športové vybavenie. Naopak, lacnejšie ľudia kúpia počítače. Vyplýva to z analýzy Evy Sadovskej, analytičky zo spoločnosti WOOD & Company a aktuálneho prieskumu online investičnej platformy Portu, ktorý realizovala agentúra Ipsos od 11. do 14. novembra na Slovensku a v Česku na vzorke 1345 respondentov.

„Výsledky sú podobné vlaňajším, keď s rozpočtom do 200 eur počítalo 43,8 % Slovákov, predminulý rok ich však bolo až 55,6 %. Predpokladáme, že pod tento vývoj sa podpísalo spomalenie inflácie. To dovoľuje mnohým domácnostiam držať svoje náklady na darčeky na minuloročnej úrovni. V roku 2023 to možné nebolo, keďže vtedy ceny výrazne rástli,“ uviedol analytik investičnej platformy Marek Malina.

Doplnil, že tento rok došlo k výraznému zmenšeniu regionálnych rozdielov. Kým v rokoch 2022 a 2023 plánovali míňať ľudia z Bratislavského kraja viac ako tí z regiónov, tak v súčasnosti to už podľa neho neplatí. Spresnil, že dôvodov môže byť viac, a to napríklad zvýšenie nákladov na bývanie a splácanie hypoték, ktoré sú v Bratislave najvyššie.

Z prieskumu vyplynulo, že pri obdarovaní blízkych sú najpopulárnejšie hmotné dary, v porovnaní s rokom 2022 však ich obľúbenosť mierne klesla. „Aktuálne nad nimi uvažuje 78,8 % Slovákov, čo je o necelé tri percentuálne body menej než pred dvoma rokmi. Peniaze v hotovosti chce darovať 39,1 % opýtaných na Slovensku, v roku 2022 ich bolo iba 30,8 %. V Česku sa popularita finančných darov zmenila iba minimálne, keď stúpla z 29,3 na 29,7 %,“ dodal Malina.

Počas decembra nakupujú Slováci podľa Sadovskej viac

Počas decembra nakupujú Slováci podľa Sadovskej viac, pričom tržby obchodníkov sú v tomto období aj o desiatky percent vyššie ako v iných mesiacoch. „V období október až december predstavujú tržby maloobchodu až 28 % z tých celoročných. Nadpriemerné tržby počas posledného štvrťroka zaznamenávajú takmer všetky oblasti maloobchodu. Záver roka prináša vyšší obrat predovšetkým predajcom elektroniky, elektrotechniky, nábytku, hračiek, športových potrieb, ale aj kozmetiky, oblečenia a v neposlednom rade potravín a nápojov,“ zhodnotila analytička.

Tento rok si podľa nej slovenské domácnosti za potraviny a darčeky priplatia, a to približne o päť až šesť percent viac ako vlani. Na základe údajov Štatistického úradu boli ceny potravín a nealkoholických nápojov v októbri 2024 vyššie o päť percent. Drahšie ako pred rokom boli v rovnakom období aj oleje a tuky, zelenina či ovocie. Rovnako medziročne zdraželi o 5,8 % sladké potraviny, chlieb o 3,9 % a mlieko, syry či vajcia o 2,4 %. V porovnaní s vlaňajškom boli lacnejšie iba mäsové výrobky, a to o 0,5 %. Za nealkoholické nápoje si Slováci v októbri tohto roka priplatili o 4,3 % viac.

Spomedzi darčekov, ktoré Slováci najčastejšie nakupujú, sú drahšie ako vlani podľa Eurostatu športové vybavenie o 8,4 % a šperky o osem percent. Ľudia si tento rok priplatia viac aj za hodinky, knihy, hračky, oblečenie, hudobné nástroje, kávovary, bicykle či výrobky pre domácich miláčikov. Naopak, najpomalší rast cien zaznamenali telefóny a obuv do 0,7 % a lacnejšie sú aj počítače o šesť percent.

„Pri nákupoch tak môže dochádzať k šetreniu, uprednostňovaniu nevyhnutných tovarov pred luxusnejšími či lacnejších možností pred drahšími. Ide predovšetkým o nízkopríjmové domácnosti, domácnosti nezamestnaných, jedného rodiča s deťmi, seniorov či domácnosti s telesne znevýhodnenými členmi,“ uzavrela analytička.