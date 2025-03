ÚRSO vydal usmernenie k platbám za prístup do distribučnej sústavy

Foto: TASR

Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav v elektroenergetike nesmú fakturovať platbu za prístup do distribučnej sústavy, pokiaľ užívateľ prevádzkuje na odbernom mieste vybrané zariadenia na podporné služby. Informoval o tom v utorok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). ÚRSO upozornil na vyhlášku, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike.

Tá v paragrafe 23 ods. 12 uvádza, že užívateľ regionálnej distribučnej sústavy neplatí za prístup do sústavy, ak v odbernom mieste a odovzdávacom mieste súčasne v jednom mieste pripojenia do regionálnej distribučnej sústavy prevádzkuje vodnú elektráreň s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW alebo prečerpávaciu vodnú elektráreň. Rovnako to platí aj v prípade, že prevádzkuje certifikované zariadenie výlučne na poskytovanie podporných služieb prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku alebo odber regulačnej elektriny.