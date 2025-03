Tržby módneho domu Prada v roku 2024 vzrástli

Prada. foto/ unsplash.com/Stock Birken

Taliansky módny dom Prada vykázal za minulý rok dvojciferný nárast tržieb, už štvrtý rok po sebe. Tieto výsledky zverejnil počas diskusií o možnej akvizícii svojho konkurenta Versace. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.

Skupina, ktorá vlastní módne značky Prada a Miu Miu spolu s obuvou Church´s, vykázala za rok 2024 nárast tržieb o 17 % na 5,4 miliardy eur zo 4,7 miliardy eur v roku 2023.Tržby vzrástli o dvojciferné percento vo všetkých regiónoch s výnimkou amerického, kde sa zvýšili o 9 %, aj to vďaka zlepšeniu v druhej polovici roka.Ázijsko-pacifický región zaznamenal v priebehu roka dobrý výkon s rastom tržieb o 13 %.

Značka Prada, ktorá predstavuje väčšinu príjmov, oznámila, že jej tržby sa zvýšili o solídne 4 %, zatiaľ čo v prípade Miu Miu sa takmer zdvojnásobili. Výsledky Prada Group sú v rozpore s trhovými trendmi, keďže luxusný sektor ako celok vlani zaznamenal pokles.Prada zvažuje možnú akvizíciu konkurenčnej značky Versace. Tú od roku 2018 vlastní americká skupina Capri Holding, do ktorej patria Michael Kors a Jimmy Choo. Agentúra Bloomberg News v nedeľu (2. 3.) informovala, že Prada sa približuje k dohode o prevzatí Versaceho po tom, čo súhlasila so zaplatením takmer 1,5 miliardy eur za podnik založený zosnulým Giannim Versacem v 70. rokoch minulého storočia, v ktorom je jeho sestra Donatella kreatívnou riaditeľkou už viac ako dve desaťročia.Talianske noviny Corriere della Sera zase v utorok informovali, že Prada má okrem Versaceho záujem získať od Capri Holdings aj výrobcu topánok Jimmy Choo za celkové náklady od 1,5 do dvoch miliárd eur.