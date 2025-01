Trump chce clá aj na dovoz z Európskej únie

Donald Trump. Foto: pixabay.com/geralt

Americký prezident Donald Trump v utorok (21. 1.) prisľúbil clá na dovoz z Európskej únie (EÚ). A dodal, že jeho administratíva rokuje o represívnom cle vo výške 10 % na čínsky dovoz, pretože fentanyl sa posiela z Číny do USA cez Mexiko a Kanadu. Informujú agentúry AFP a Reuters.

Trump deň po zložení prísahy novinárom povedal, že je potrebné napraviť nerovnováhu v obchode EÚ so Spojenými štátmi. „Správajú sa k nám veľmi, veľmi zle. Takže budú platiť clá,“ povedal Trump o EÚ. Deň predtým obvinil európsky blok z nedostatočného dovozu amerických produktov a povedal, že to „vyrovná“ zavedením ciel alebo tlakom na väčší nákup ropy a plynu.

Pokiaľ ide o Čínu, Trump v utorok zopakoval svoju hrozbu uvaliť desaťpercentné clo. Na otázku, kedy by mohli byť tieto tarify uzákonené, uviedol, že pravdepodobným dátumom je 1. február.

Deň predtým pohrozil uvalením cla vo výške 25 % na Kanadu a Mexiko, pričom ich obvinil, že nedokázali zastaviť nelegálne prisťahovalectvo a pašovanie fentanylu do USA.

Peking v stredu reagoval vyhlásením, že bude brániť svoje „národné záujmy“. A upozornil, že obchodná vojna alebo colná vojna nemajú víťazov. Čína je „ochotná udržiavať komunikáciu s USA, riešiť spory, rozširovať vzájomne prospešnú spoluprácu a podporovať stabilný, zdravý a udržateľný rozvoj čínsko-amerických vzťahov“, povedala hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.

Aj eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis tento týždeň uviedol, že európsky blok je pripravený brániť svoje záujmy. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na výročnom stretnutí globálnych elít vo švajčiarskom Davose vyhlásila, že Európa je pripravená rokovať s Trumpom, pričom dodala, že Washington zostáva dôležitým partnerom. „Budeme pragmatickí, ale vždy budeme stáť za našimi zásadami, chrániť naše záujmy a presadzovať naše hodnoty,“ povedala.

Trump v pondelok (20. 1.) po nástupe do úradu sľúbil okamžitú revíziu obchodného systému USA a vyhlásil, že bude „cielene zdaňovať cudzie krajiny, aby obohatil amerických občanov“. Podpísal tiež príkaz, ktorý nariaďuje vládnym agentúram preskúmať celý rad obchodných otázok vrátane deficitov, nekalých praktík a menových manipulácií. Vyšetrovanie má byť dokončené do 1. apríla a mohlo by pripraviť pôdu pre ďalšie tarify.

Európu najviac znepokojuje Trumpov návrat, zatiaľ čo krajiny od Brazílie cez Čínu a Indiu až po Turecko podľa nedávneho prieskumu Európskej rady pre zahraničné vzťahy veria, že bude dobrý pre nich a globálny mier.