Taliansko do konca roka predá ďalší podiel v banke Monte dei Paschi di Siena

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Tumisu

Taliansky štát sa chce do konca tohto roka zbaviť ďalšieho podielu v banke Monte dei Paschi di Siena (MPS), oznámil vo štvrtok minister financií Giancarlo Giorgetti.

Cieľom vlády je, aby MPS zohrávala dôležitú úlohu pri formovaní budúcnosti bankového sektora v Taliansku, povedal Giorgetti. Už zrealizované predaje akcií označil za dôkaz, že záchrana banky zo strany štátu bola úspešná. Marcello Sala, predstaviteľ ministerstva hospodárstva zodpovedný za riadenie štátom kontrolovaných firiem, rovnako vo štvrtok uviedol, že MPS by mohla prispieť k vzniku tretieho bankového centra v krajine po Intesa Sanpaolo a UniCredit, ktoré sú najväčšími bankami v krajine.

MPS v roku 2017 zachránil pred krachom balík finančnej pomoci od talianskej vlády v hodnote 8 miliárd eur. Taliansko od novembra minulého roka postupne v troch krokoch predalo akcie v toskánskej banke. Výnosy dosiahli približne 1,6 miliardy eur a podiel štátu v spoločnosti klesol zo 68 % na 27 %.Zdroje oboznámené s problematikou pre Reuters už skôr uviedli, že talianske ministerstvo financií sa musí vzdať kontroly nad MPS a vrátiť ju do súkromných rúk do konca tohto roka, aby splnila podmienky reprivatizácie dohodnuté s Európskou komisiou.Úverová inštitúcia, ktorej korene siahajú do 15. storočia, je najstaršou bankou na svete.