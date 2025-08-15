Spotrebiteľská dôvera v USA v auguste prudko klesla, rastú aj inflačné obavy

Nálada spotrebiteľov v USA sa v auguste nečakane zhoršila. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Index spotrebiteľskej dôvery v auguste klesol na 58,6 bodu z júlových 61,7 bodu, uviedla Michiganská univerzita vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali s nárastom indexu na 62 bodov.

Index hodnotenia aktuálnej ekonomickej situácie padol na 60,9 bodu zo 68 bodov a index očakávaní sa znížil na 57,2 bodu z 57,7 bodu.

Jednoročné inflačné očakávania vzrástli na 4,9 % zo 4,5 % v júli. Päťročné inflačné očakávania stúpli na 3,9 % z 3,4 %.

