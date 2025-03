Spojené štáty ešte nevyčerpali všetky možnosti protiruských sankcií

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP President Donald Trump signs the Laken Riley Act during in the East Room of the White House, Wednesday, Jan. 29, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa domnieva, že kapacita Washingtonu na uvalenie nových protiruských sankcií ešte nie je úplne vyčerpaná, vyhlásil v piatok hlavný ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett. Informuje o tom agentúra TASS.

USA zvažujú uvalenie sankcií a ciel na Rusko

„Prezident Trump je neoblomný v tom, že musíme všetkých dostať k rokovaciemu stolu, a to môžeme urobiť mrkvou a môžeme to urobiť aj palicami,“ povedal novinárom Hassett s odkazom na Trumpove vyjadrenia, že USA zvažujú uvalenie sankcií a ciel na Rusko, kým sa nezabezpečí prímerie a nedosiahne dohoda o ukončení konfliktu na Ukrajine. Na otázku, či sa Washington domnieva, že v Rusku existujú štruktúry, ktoré zostávajú nedotknuté americkými obmedzeniami, Hassett odpovedal, že ich je stále veľa. Konkrétne spoločnosti, ktoré by mohli byť terčom nových sankcií, odmietol vymenovať. Americký prezident „robí všetko, čo môže, aby ľudí prehovoril, aby si sadli k rokovaciemu stolu“, dodal poradca Bieleho domu.

Koncom februára Trump predĺžil viaceré sankcie, ktoré predtým Spojené štáty uvalili na Rusko v súvislosti s vojnou na Ukrajine, o ďalší rok. Dňa 25. februára americký prezident uviedol, že v budúcnosti by bolo možné zvážiť zrušenie protiruských sankcií, ale zatiaľ sa v tejto veci nedosiahli žiadne dohody. V nasledujúci deň spresnil, že Washington je pripravený zrušiť obmedzenia, ale až po vyriešení konfliktu na Ukrajine.